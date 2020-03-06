***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
06.03.2020 09:44
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Alternatifbank A.Ş. Bono itfasına ilişkin bilgi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 80
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFALNF32024
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 17.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 17.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 8.281.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 06.03.2020
Kayıt Tarihi 05.03.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.03.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Bankamız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Mayis 2019 tarih ve 29/717 sayılı ihraç belgesi kapsamında nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 80 gün vadeli TRFALNF32024 ISIN kodlu ve dağıtılan nominal tutarı 8.281.000- TL olan bononun bugün (06/03/2020) itibarıyla itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824828
BIST
12:46109.272
En Yüksek
|Değişim
|: -2,27%
|| -2.542,96
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
109.219
12:466,0950
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0186
|Açılış
|: 6,0860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
12:466,8862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0171
|Açılış
|: 6,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,8890
En Düşük
6,8333
12:46329,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,91
|Açılış
|: 329,91
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,08
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|7,77
|4.572.334
|% 14,94
|
|BRKSN
|3,54
|6.269.780
|% 14,94
|
|VAKKO
|6,20
|109.025.902
|% 12,12
|
|UTPYA
|5,35
|9.991.049
|% 10,31
|
|BURCE
|8,20
|17.530.966
|% 7,47
|
|OSMEN
|6,05
|3.825
|% -9,70
|
|EKIZ
|1,12
|6.487
|% -9,68
|
|KRONT
|19,20
|11.158.165
|% -6,80
|
|GARFA
|4,84
|8.924.439
|% -6,74
|
|AVHOL
|1,31
|17.644
|% -6,43
|
|THYAO
|11,22
|555.868.753
|% -4,18
|
|ASELS
|29,58
|345.321.882
|% -2,31
|
|EREGL
|8,96
|288.229.153
|% 2,40
|
|GARAN
|9,94
|244.157.650
|% -3,50
|
|YKBNK
|2,43
|162.801.129
|% -3,95
|
|ODAS
|2,08
|159.027.305
|% -2,80
|
|YKBNK
|2,43
|162.801.129
|% -3,95
|
|KARSN
|1,85
|124.035.636
|% -3,14
|
|EKGYO
|1,42
|89.956.859
|% -3,40
|
|THYAO
|11,22
|555.868.753
|% -4,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8868
|7,9263
|% -0,19
|
|Frank
|6,4560
|6,4949
|% 0,30
|
|Riyal
|1,6178
|1,6260
|% -0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.684
|1.685
|11,25
|
|Altın Gr.
|330
|330
|0,82
|
|Cumhuriyet
|2.177
|2.210
|24,00
|
|Tam
|2.171
|2.225
|27,56
|
|Yarım
|1.049
|1.076
|13,33
|
|Çeyrek
|526
|538
|6,67
|
|Gümüş.Ons
|17,39
|17,41
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|-0,02
|
|B. Petrol
|48,73
|48,73
|-1,26
|