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***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

31.03.2020 16:21
GÜNCEL HABERLER



***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Alternatifbank Bono ihracına ilişkin bilgi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.01.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 87
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFALNF620A2
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 31.03.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 31.12.1899
Vade Başlangıç Tarihi 31.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 44.644.000
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27 Şubat 2020 tarih ve 12/272 sayılı izni ile onaylanmış olan Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi kapsamında halka arz edilmeksizin tahsisli satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 87 gün vadeli TRFALNF620A2 ISIN kodlu Tahsisli Finansman bonosunun dağıtılan nominal tutarı 44.644.000 TL olarak gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833567


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KNFRT 7,26 9.876.868 % 10,00  
ETYAT 0,99 2.843.763 % 10,00  
TDGYO 2,09 2.141.247 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,1145 8,1552 % -0,35  
Frank 6,7852 6,8261 % -0,67  
Riyal 1,7411 1,7499 % -0,22  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.604 1.606 -16,76  
Altın Gr. 340 341 -2,80  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,03 14,08 0,00  
Gümüş Gr. 2,97 2,98 -0,00  
B. Petrol 26,26 26,26 -0,16  
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