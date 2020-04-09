***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
09.04.2020 09:47
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Alternatifbank Bono itfasına ilişkin bilgi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 90
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFALNF42015
Vade Başlangıç Tarihi 10.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 13.183.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 09.04.2020
Kayıt Tarihi 08.04.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.04.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Bankamız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Mayis 2019 tarih ve 29/717 sayılı ihraç belgesi kapsamında nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 90 gün vadeli TRFALNF42015 ISIN kodlu ve dağıtılan nominal tutarı 13.183.000- TL olan bononun bugün (09/04/2020) itibarıyla itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836800
BIST
14:0694.677
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 1.451,94
|Açılış
|: 94.275
|
|Önceki Kapanış
|: 93.225
|
94.780
En Düşük
93.943
14:066,7273
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0441
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7021
14:067,3184
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0517
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3882
En Düşük
7,2892
14:06358,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,61
|Açılış
|: 359,32
|
|Önceki Kapanış
|: 358,13
|
361,61
En Düşük
357,80
BIST En Aktif Hisseler
|KLNMA
|36,74
|11.549.691
|% 10,00
|
|BRYAT
|54,35
|3.341.296
|% 9,98
|
|ARDYZ
|16,87
|23.652.648
|% 9,97
|
|RAYSG
|4,19
|7.254.177
|% 9,97
|
|BFREN
|259,40
|10.138.643
|% 9,96
|
|SALIX
|4,20
|71.936
|% -8,70
|
|EGCEY
|0,42
|537.366
|% -6,67
|
|INFO
|5,48
|13.026.685
|% -3,86
|
|TIRE
|7,31
|16.863.591
|% -3,56
|
|IHEVA
|2,57
|54.247.818
|% -3,38
|
|GARAN
|8,03
|500.042.539
|% 2,03
|
|GSRAY
|2,60
|421.934.990
|% 3,17
|
|ECILC
|4,60
|414.920.826
|% 7,23
|
|ASELS
|25,24
|409.580.003
|% 0,96
|
|THYAO
|9,73
|371.724.192
|% 1,35
|
|GSRAY
|2,60
|421.934.990
|% 3,17
|
|YKBNK
|1,93
|220.549.092
|% 2,12
|
|ECILC
|4,60
|414.920.826
|% 7,23
|
|IHLAS
|0,59
|40.252.751
|% 3,51
|
|TSPOR
|3,96
|265.818.188
|% 7,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3214
|8,3632
|% -0,42
|
|Frank
|6,8813
|6,9227
|% -0,76
|
|Riyal
|1,7800
|1,7889
|% -0,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.662
|16,92
|
|Altın Gr.
|360
|360
|2,08
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,20
|15,24
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,03
|
|B. Petrol
|34,25
|34,25
|1,41
|
Seans Raporu
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