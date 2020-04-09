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***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

09.04.2020 09:47
GÜNCEL HABERLER



***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Alternatifbank Bono itfasına ilişkin bilgi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.07.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 90
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFALNF42015
Vade Başlangıç Tarihi 10.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 13.183.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 09.04.2020
Kayıt Tarihi 08.04.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.04.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Bankamız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Mayis 2019 tarih ve 29/717 sayılı ihraç belgesi kapsamında nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 90 gün vadeli TRFALNF42015 ISIN kodlu ve dağıtılan nominal tutarı 13.183.000- TL olan bononun bugün (09/04/2020) itibarıyla itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836800


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ARDYZ 16,87 23.652.648 % 9,97  
RAYSG 4,19 7.254.177 % 9,97  
BFREN 259,40 10.138.643 % 9,96  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3214 8,3632 % -0,42  
Frank 6,8813 6,9227 % -0,76  
Riyal 1,7800 1,7889 % -0,86  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.662 1.662 16,92  
Altın Gr. 360 360 2,08  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 15,20 15,24 0,28  
Gümüş Gr. 3,28 3,29 0,03  
B. Petrol 34,25 34,25 1,41  
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