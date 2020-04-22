***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
22.04.2020 08:53
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Alternatifbank A.Ş. Bono ihracına ilişkin bilgi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.01.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 81
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFALNF72020
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 20.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi 20.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 51.868.000
Kupon Sayısı 0
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27 Şubat 2020 tarih ve 12/272 sayılı izni ile onaylanmış olan Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi kapsamında halka arz edilmeksizin tahsisli satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 81 gün vadeli TRFALNF72020 ISIN kodlu Tahsisli Finansman bonosunun dağıtılan nominal tutarı 51.868.000 TL olarak gerçekleşmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839716
BIST
18:0597.619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 98.368
|
|Önceki Kapanış
|: 97.619
|
98.503
En Düşük
97.276
18:056,9839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0052
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9888
En Düşük
6,9693
18:057,5814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0084
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5893
En Düşük
7,5645
18:05378,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,49
|Açılış
|: 378,69
|
|Önceki Kapanış
|: 378,23
|
379,67
En Düşük
377,00
BIST En Aktif Hisseler
|POLTK
|77,00
|226.499
|% 10,00
|
|RTALB
|12,65
|4.276.042
|% 10,00
|
|OSMEN
|8,80
|68.122
|% 10,00
|
|LOGO
|71,50
|88.225.658
|% 10,00
|
|SRVGY
|12,66
|5.164.127
|% 9,99
|
|QNBFL
|113,90
|31.126.259
|% -7,77
|
|TACTR
|3,08
|484.305
|% -6,38
|
|MERIT
|15,55
|25.294
|% -5,76
|
|EPLAS
|13,58
|189.704
|% -5,17
|
|HALKS
|3,60
|80.144
|% -4,76
|
|ECILC
|4,65
|971.481.092
|% 2,88
|
|GARAN
|8,18
|668.724.758
|% -2,50
|
|ASELS
|26,96
|622.891.254
|% -1,61
|
|THYAO
|10,43
|573.147.785
|% -1,97
|
|ISFIN
|3,33
|559.713.163
|% 0,60
|
|ODAS
|1,62
|493.177.416
|% 0,62
|
|ECILC
|4,65
|971.481.092
|% 2,88
|
|ISFIN
|3,33
|559.713.163
|% 0,60
|
|GUSGR
|2,77
|318.661.085
|% 0,73
|
|YKBNK
|1,99
|213.385.807
|% -1,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5643
|8,6073
|% 0,18
|
|Frank
|7,1753
|7,2185
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8563
|1,8656
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|378
|379
|0,35
|
|Cumhuriyet
|2.429
|2.487
|3,50
|
|Tam
|2.492
|2.552
|3,60
|
|Yarım
|1.214
|1.246
|1,70
|
|Çeyrek
|609
|623
|0,80
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|-0,02
|
Seans Raporu
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