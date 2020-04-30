***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
30.04.2020 14:18
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Alternatifbank Bono ihracına ilişkin bilgi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.01.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 24.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 85
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFALNF72046
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 30.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi 30.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 11.334.000
Kupon Sayısı 0
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27 Şubat 2020 tarih ve 12/272 sayılı izni ile onaylanmış olan Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi kapsamında halka arz edilmeksizin tahsisli satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 85 gün vadeli TRFALNF72046 ISIN kodlu Tahsisli Finansman bonosunun dağıtılan nominal tutarı 11.334.000 TL olarak gerçekleşmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841523
BIST
14:09101.821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 225,82
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
101.266
14:096,9858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0361
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9903
En Düşük
6,9408
14:097,5971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0378
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6076
En Düşük
7,5375
14:09384,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 1,98
|Açılış
|: 384,81
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|GOLTS
|15,62
|17.084.400
|% 10,00
|
|OYAYO
|5,61
|29.233.132
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|21.943.585
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|
|KONYA
|256,10
|18.257.915
|% 9,96
|
|DEVA
|16,20
|16.154.543
|% -10,00
|
|ARDYZ
|27,90
|14.123.231
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.257.738
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|PNSUT
|17,57
|13.729.731
|% -9,99
|
|GARAN
|8,48
|789.033.880
|% 0,83
|
|THYAO
|10,70
|378.151.037
|% 0,75
|
|PETKM
|3,60
|340.775.401
|% 0,00
|
|ASELS
|27,50
|336.012.905
|% 0,36
|
|AFYON
|2,67
|275.507.634
|% 5,12
|
|ADESE
|1,52
|187.043.444
|% -1,30
|
|AFYON
|2,67
|275.507.634
|% 5,12
|
|PETKM
|3,60
|340.775.401
|% 0,00
|
|GARAN
|8,48
|789.033.880
|% 0,83
|
|IHLGM
|1,08
|94.883.636
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7040
|8,7476
|% 0,73
|
|Frank
|7,1635
|7,2066
|% 0,77
|
|Riyal
|1,8542
|1,8635
|% 0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.715
|1,84
|
|Altın Gr.
|385
|385
|2,19
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.525
|12,80
|
|Tam
|2.532
|2.587
|13,10
|
|Yarım
|1.234
|1.265
|6,40
|
|Çeyrek
|619
|632
|3,20
|
|Gümüş.Ons
|15,28
|15,31
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,01
|
|B. Petrol
|26,30
|26,30
|2,08
|