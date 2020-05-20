***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
20.05.2020 09:40
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Alternatifbank bono ihracına ilişkin bilgi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.01.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 63
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFALNF72087
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 11.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 11.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.309.000
Kupon Sayısı 0
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27 Şubat 2020 tarih ve 12/272 sayılı izni ile onaylanmış olan Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi kapsamında halka arz edilmeksizin tahsisli satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 63 gün vadeli TRFALNF72087 ISIN kodlu Tahsisli Finansman bonosunun dağıtılan nominal tutarı 20.309.000 TL olarak gerçekleşmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845849
BIST
10:49102.859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 876,14
|Açılış
|: 102.492
|
|Önceki Kapanış
|: 101.983
|
102.998
En Düşük
101.968
10:496,7978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0263
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8060
En Düşük
6,7676
10:497,4403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0367
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4435
En Düşük
7,3878
10:49382,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 2,46
|Açılış
|: 382,38
|
|Önceki Kapanış
|: 379,92
|
383,03
En Düşük
379,76
BIST En Aktif Hisseler
|TSGYO
|2,42
|10.745.067
|% 10,00
|
|ALYAG
|1,54
|3.120.360
|% 10,00
|
|PKENT
|196,00
|717.462
|% 9,99
|
|ISBTR
|56.380,00
|2.988.140
|% 9,99
|
|KENT
|449,70
|8.777.710
|% 9,98
|
|EGCYO
|1,17
|279.173
|% -10,00
|
|EKIZ
|13,70
|64.020
|% -9,99
|
|TUKAS
|14,12
|55.024.136
|% -9,95
|
|TACTR
|6,57
|891.759
|% -9,88
|
|UZERB
|4,29
|263.028
|% -9,87
|
|ALKIM
|12,95
|296.746.529
|% 1,33
|
|GARAN
|7,74
|265.247.482
|% -0,13
|
|PGSUS
|53,85
|156.693.515
|% -2,18
|
|BIMAS
|62,90
|147.090.144
|% 1,29
|
|RTALB
|36,84
|138.570.890
|% 5,56
|
|ISYAT
|2,69
|98.015.718
|% 9,35
|
|GARAN
|7,74
|265.247.482
|% -0,13
|
|KRDMD
|2,45
|78.077.800
|% -0,41
|
|ISFIN
|4,11
|126.296.868
|% 1,73
|
|ISGYO
|1,66
|50.241.733
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2828
|8,3243
|% 0,13
|
|Frank
|6,9844
|7,0265
|% 0,61
|
|Riyal
|1,8036
|1,8126
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|4,38
|
|Altın Gr.
|382
|382
|2,50
|
|Cumhuriyet
|2.460
|2.507
|10,40
|
|Tam
|2.532
|2.572
|10,60
|
|Yarım
|1.236
|1.257
|5,20
|
|Çeyrek
|618
|629
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|17,33
|17,37
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,80
|3,81
|0,03
|
|B. Petrol
|34,52
|34,52
|-0,13
|