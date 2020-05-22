***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
22.05.2020 14:44
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Alternatifbank Bono ihracına ilişkin bilgi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 22.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 61
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFALNF720C6
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 22.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 22.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 55.245.000
Kupon Sayısı 0
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27 Şubat 2020 tarih ve 12/272 sayılı izni ile onaylanmış olan Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi kapsamında halka arz edilmeksizin tahsisli satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 61 gün vadeli TRFALNF720C6 ISIN kodlu Tahsisli Finansman bonosunun dağıtılan nominal tutarı 55.245.000 TL olarak gerçekleşmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846493
BIST
16:06103.014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 365,32
|Açılış
|: 102.454
|
|Önceki Kapanış
|: 102.649
|
103.307
En Düşük
102.014
16:066,8119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0246
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8168
En Düşük
6,7746
16:067,4217
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0168
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4501
En Düşük
7,4024
16:06379,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 2,50
|Açılış
|: 379,70
|
|Önceki Kapanış
|: 377,19
|
381,00
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|PNSUT
|19,14
|127.013.831
|% 10,00
|
|BURCE
|8,36
|8.313.997
|% 10,00
|
|INTEM
|10,61
|8.455.184
|% 9,95
|
|CASA
|22,36
|542.031
|% 9,93
|
|TATGD
|9,33
|190.616.679
|% 9,89
|
|EGCEY
|0,81
|974.097
|% -10,00
|
|TACTR
|6,49
|1.089.528
|% -9,99
|
|EKIZ
|11,10
|2.482.970
|% -9,98
|
|TKURU
|18,78
|1.079.552
|% -9,97
|
|RTALB
|31,12
|35.043.590
|% -9,95
|
|TUPRS
|80,05
|528.773.538
|% 1,20
|
|ECILC
|5,73
|484.452.608
|% 3,43
|
|ASELS
|29,36
|376.533.941
|% -0,68
|
|GARAN
|7,54
|348.988.638
|% -0,79
|
|AVOD
|3,36
|344.800.807
|% 7,69
|
|AVOD
|3,36
|344.800.807
|% 7,69
|
|ECILC
|5,73
|484.452.608
|% 3,43
|
|KARSN
|1,79
|133.114.947
|% 1,13
|
|IEYHO
|0,63
|44.986.003
|% 1,61
|
|IHLGM
|1,20
|71.421.843
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2628
|8,3042
|% -0,16
|
|Frank
|6,9769
|7,0189
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8070
|1,8161
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.734
|6,24
|
|Altın Gr.
|380
|380
|2,68
|
|Cumhuriyet
|2.456
|2.491
|16,50
|
|Tam
|2.528
|2.556
|17,00
|
|Yarım
|1.234
|1.249
|8,30
|
|Çeyrek
|617
|625
|4,10
|
|Gümüş.Ons
|17,06
|17,10
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,73
|3,74
|-0,00
|
|B. Petrol
|34,66
|34,66
|-1,41
|