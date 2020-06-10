***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Alternatifbank A.Ş. bono itfasına ilişkin bilgi.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.600.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü TahsisliYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 10.06.2020Vade (Gün Sayısı) 93Satış Şekli TahsisliISIN Kodu TRFALNF62054Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 09.03.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 74.689.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 10.06.2020Kayıt Tarihi 09.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.06.2020Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evetİhraca İlişkin Diğer GelişmelerBankamız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Mayis 2019 tarih ve 29/717 sayılı ihraç belgesi kapsamında nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 93 gün vadeli TRFALNF62054 ISIN kodlu ve dağıtılan nominal tutarı 74.689.000- TL olan bononun bugün (10/06/2020) itibarıyla itfa işlemi gerçekleştirilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850442BIST