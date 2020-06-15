***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
15.06.2020 10:36
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Alternatifbank A.Ş. Bono itfasına ilişkin bilgi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 95
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFALNF62062
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 12.03.2020
Vade Başlangıç Tarihi 12.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.993.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 15.06.2020
Kayıt Tarihi 12.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.06.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Bankamız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Mayis 2019 tarih ve 29/717 sayılı ihraç belgesi kapsamında nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 95 gün vadeli TRFALNF62062 ISIN kodlu ve dağıtılan nominal tutarı 10.993.000- TL olan bononun bugün (15/06/2020) itibarıyla itfa işlemi gerçekleştirilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851160
BIST
13:56109.795
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -40,19
|Açılış
|: 109.393
|
|Önceki Kapanış
|: 109.835
|
110.067
En Düşük
108.716
13:566,8397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0250
|Açılış
|: 6,8590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8410
|
6,8401
En Düşük
6,8141
13:567,6938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0202
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6900
|
7,7059
En Düşük
7,6457
13:56376,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -3,22
|Açılış
|: 376,13
|
|Önceki Kapanış
|: 379,36
|
380,72
En Düşük
375,48
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|1,10
|26.857.439
|% 10,00
|
|CELHA
|12,11
|9.204.568
|% 9,99
|
|GEDZA
|11,35
|10.677.410
|% 9,98
|
|KSTUR
|46,32
|29.969
|% 9,97
|
|EKIZ
|11,80
|1.208.792
|% 9,97
|
|ISBIR
|1.044,10
|175.409
|% -10,00
|
|AYCES
|33,70
|697.860
|% -9,99
|
|TACTR
|6,05
|1.274.995
|% -9,97
|
|GSRAY
|3,29
|21.428.181
|% -9,86
|
|EGCYO
|1,47
|341.347
|% -9,82
|
|THYAO
|12,72
|589.320.185
|% -0,31
|
|EKGYO
|1,95
|534.151.992
|% 1,04
|
|SASA
|10,77
|511.449.715
|% 4,46
|
|GUSGR
|4,41
|438.806.952
|% 5,76
|
|GARAN
|8,08
|389.953.476
|% -0,74
|
|EKGYO
|1,95
|534.151.992
|% 1,04
|
|CEMAS
|1,28
|156.003.337
|% 2,40
|
|IEYHO
|0,81
|83.003.130
|% 8,00
|
|GUSGR
|4,41
|438.806.952
|% 5,76
|
|IHLGM
|1,55
|137.089.306
|% -0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5365
|8,5793
|% 0,19
|
|Frank
|7,1600
|7,2031
|% 0,48
|
|Riyal
|1,8170
|1,8261
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.711
|-20,17
|
|Altın Gr.
|376
|376
|-3,43
|
|Cumhuriyet
|2.448
|2.461
|-24,80
|
|Tam
|2.512
|2.529
|-25,50
|
|Yarım
|1.224
|1.234
|-12,40
|
|Çeyrek
|614
|618
|-6,20
|
|Gümüş.Ons
|17,13
|17,17
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,78
|-0,06
|
|B. Petrol
|38,42
|38,42
|-0,31
|