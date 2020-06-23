***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Alternatifbank A.Ş. Bono itfasına ilişkin bilgi.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.01.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 3.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü TahsisliYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 22.06.2020Vade (Gün Sayısı) 90Satış Şekli TahsisliISIN Kodu TRFALNF62070Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 24.03.2020Vade Başlangıç Tarihi 24.03.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 13.677.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 22.06.2020Kayıt Tarihi 19.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 22.06.2020Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evetİhraca İlişkin Diğer GelişmelerBankamız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Mayis 2019 tarih ve 29/717 sayılı ihraç belgesi kapsamında nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 90 gün vadeli TRFALNF62070 ISIN kodlu ve dağıtılan nominal tutarı 13.677.000- TL olan bononun (22/06/2020) itibarıyla itfa işlemi gerçekleştirilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852407BIST