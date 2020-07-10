***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
10.07.2020 08:50
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Alternatifbank A.Ş. Kupon ödemeli Bono ihracına ilişkin bilgi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.01.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 368
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRSALNF72122
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 09.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi 09.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 24.000.000
Kupon Sayısı 12
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 10.08.2020 07.08.2020 10.08.2020 9,85
2 09.09.2020 08.09.2020 09.09.2020 9,85
3 09.10.2020 08.10.2020 09.10.2020 9,85
4 09.11.2020 06.11.2020 09.11.2020 9,85
5 09.12.2020 08.12.2020 09.12.2020 9,85
6 11.01.2021 08.01.2021 11.01.2021 9,85
7 09.02.2021 08.02.2021 09.02.2021 9,85
8 09.03.2021 08.03.2021 09.03.2021 9,85
9 09.04.2021 08.04.2021 09.04.2021 9,85
10 10.05.2021 07.05.2021 10.05.2021 9,85
11 09.06.2021 08.06.2021 09.06.2021 9,85
12 12.07.2021 09.07.2021 12.07.2021 9,85
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.07.2021 09.07.2021 12.07.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27 Şubat 2020 tarih ve 12/272 sayılı izni ile onaylanmış olan Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi kapsamında halka arz edilmeksizin tahsisli satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 368 gün vadeli TRSALNF72122 ISIN kodlu kupon ödemeli Tahsisli Finansman bonosunun dağıtılan nominal tutarı 24.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858533
BIST