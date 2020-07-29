***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Alternatifbank A.Ş. Bono ihracına ilişkin bilgi.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.01.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 3.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü TahsisliYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 28.01.2021Vade (Gün Sayısı) 188Satış Şekli TahsisliISIN Kodu TRFALNF12125Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 24.07.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 28.01.2021Vade Başlangıç Tarihi 24.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 9.614.000Kupon Sayısı 6Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 24.08.2020 21.08.2020 24.08.2020 9,72 24.09.2020 23.09.2020 24.09.2020 9,73 26.10.2020 23.10.2020 26.10.2020 9,74 24.11.2020 23.11.2020 24.11.2020 9,75 24.12.2020 23.12.2020 24.12.2020 9,76 28.01.2020 27.01.2020 28.01.2020 9,7Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 28.01.2020 27.01.2020 28.01.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerSermaye Piyasası Kurulu'nun 27 Şubat 2020 tarih ve 12/272 sayılı izni ile onaylanmış olan Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi kapsamında halka arz edilmeksizin tahsisli satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 188 gün vadeli TRFALNF12125 ISIN kodlu kupon ödemeli Tahsisli Finansman bonosunun dağıtılan nominal tutarı 9.614.000 TL olarak gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863308BIST