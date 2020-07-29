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***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

29.07.2020 13:01
GÜNCEL HABERLER



***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Alternatifbank A.Ş. Bono itfasına ilişkin bilgi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.01.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 24.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 81
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFALNF72053
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 04.05.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 04.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 04.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 26.136.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 24.07.2020
Kayıt Tarihi 23.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.07.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Bankamız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27 Şubat 2020 tarih ve 12/272 sayılı ihraç belgesi kapsamında nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 81 gün vadeli TRFALNF72053 ISIN kodlu ve dağıtılan nominal tutarı 26.136.000- TL olan bononun (24/07/2020) itibarıyla itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863311


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKFYO 11,88 14.461.221 % 10,00  
BURVA 78,10 15.641.238 % 10,00  
KRGYO 6,05 39.457.133 % 10,00  
PKENT 867,90 2.709.584 % 10,00  
TKURU 49,12 1.204.766 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,9975 9,0426 % 0,68  
Frank 7,5523 7,5978 % 0,42  
Riyal 1,8493 1,8586 % 0,38  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.956 1.956 -2,49  
Altın Gr. 438 438 1,17  
Cumhuriyet 2.874 2.903 6,80  
Tam 2.960 2.985 7,00  
Yarım 1.437 1.457 3,40  
Çeyrek 721 729 1,70  
Gümüş.Ons 24,23 24,28 -0,15  
Gümüş Gr. 5,43 5,44 -0,01  
B. Petrol 44,09 44,09 0,48  
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