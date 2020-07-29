***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Alternatifbank A.Ş. bono ihracına ilişkin bilgi.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.01.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 3.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü TahsisliYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 02.02.2021Vade (Gün Sayısı) 188Satış Şekli TahsisliISIN Kodu TRFALNF22116Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 29.07.2020Vade Başlangıç Tarihi 29.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 13.700.000Kupon Sayısı 6Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 31.08.2020 28.08.2020 31.08.2020 9,852 29.09.2020 28.09.2020 29.09.2020 9,853 30.10.2020 28.10.2020 30.10.2020 9,854 30.11.2020 27.11.2020 30.11.2020 9,855 29.12.2020 28.12.2020 29.12.2020 9,856 02.02.2021 01.02.2021 02.02.2021 9,85Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 02.02.2021 01.02.2021 02.02.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerSermaye Piyasası Kurulu'nun 27 Şubat 2020 tarih ve 12/272 sayılı izni ile onaylanmış olan Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi kapsamında halka arz edilmeksizin tahsisli satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 188 gün vadeli TRFALNF22116 ISIN kodlu kupon ödemeli Tahsisli Finansman bonosunun dağıtılan nominal tutarı 13.700.000 TL olarak gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863357BIST