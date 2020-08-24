***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Alternatifbank A.Ş. kupon ödemesi.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Kısmi erken itfa.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.01.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 3.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü TahsisliYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 28.01.2021Vade (Gün Sayısı) 188Satış Şekli TahsisliISIN Kodu TRFALNF12125Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 24.07.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 28.01.2021Vade Başlangıç Tarihi 24.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 2.615.000Kupon Sayısı 6Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 24.08.2020 21.08.2020 24.08.2020 0,8238 21.547,37 Evet2 24.09.2020 23.09.2020 24.09.2020 0,82383 26.10.2020 23.10.2020 26.10.2020 0,85044 24.11.2020 23.11.2020 24.11.2020 0,77075 24.12.2020 23.12.2020 24.12.2020 0,79736 28.01.2020 27.01.2020 28.01.2020 0,9301Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 28.01.2020 27.01.2020 28.01.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerTRFALNF12125 ISIN kodlu Tahvilin ilk kupon ödemesi 24/08/2020 tarihi itibari ile gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870829BIST