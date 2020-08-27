***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Alternatifbank A.Ş. Özel Sektör Tahvili Kupon ödemesine ilişkin bilgi.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.04.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 26.08.2021Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSALNF82113Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 28.08.2019Vade Başlangıç Tarihi 29.08.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000Kupon Sayısı 8Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 28.11.2019 27.11.2019 28.11.2019 4,16561 2.082.805 Evet2 27.02.2020 26.02.2020 27.02.2020 3,05562 1.527.809,99 Evet3 28.05.2020 27.05.2020 28.05.2020 2,4948 1.247.400 Evet4 27.08.2020 26.08.2020 27.08.2020 2,27779 1.138.894,98 Evet5 26.11.2020 25.11.2020 26.11.20206 25.02.2021 24.02.2021 25.02.20217 27.05.2021 26.05.2021 27.05.20218 26.08.2021 25.08.2021 26.08.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 26.08.2021 25.08.2021 26.08.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerTRSALNF82113 ISIN kodlu Tahvilin dördüncü kupon ödemesi 27/08/2020 tarihi itibari ile gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871390BIST