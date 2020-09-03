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***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

03.09.2020 08:15
GÜNCEL HABERLER



***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Alternatifbank A.Ş. Kupon ödemesine ilişkin bilgi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.01.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 368
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRSALNF72114
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 02.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.07.2021
Vade Başlangıç Tarihi 02.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 13.000.000
Kupon Sayısı 12

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 04.08.2020 30.07.2020 04.08.2020 9,65 113.425 Evet
2 02.09.2020 01.09.2020 02.09.2020 9,65 99.671 Evet
3 02.10.2020 01.10.2020 02.10.2020 9,65
4 02.11.2020 30.10.2020 02.11.2020 9,65
5 03.12.2020 02.12.2020 03.12.2020 9,65
6 04.01.2021 31.12.2020 04.01.2021 9,65
7 03.02.2021 02.02.2021 03.02.2021 9,65
8 05.03.2021 04.03.2021 05.03.2021 9,65
9 05.04.2021 02.04.2021 05.04.2021 9,65
10 05.05.2021 04.05.2021 05.05.2021 9,65
11 04.06.2021 03.06.2021 04.06.2021 9,65
12 05.07.2021 02.07.2021 05.07.2021 9,65
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 05.07.2021 02.07.2021 05.07.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
TRSALNF72114 ISIN kodlu Tahvilin ikinci kupon ödemesi 02/09/2020 tarihi itibari ile gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873043


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PKENT 1.131,30 4.608.142 % 10,00  
FENER 31,02 689.859.411 % 10,00  
BALAT 2,31 1.004.437 % 10,00  
YONGA 31,46 731.854 % 10,00  
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Cumhuriyet 3.069 3.115 -32,00  
Tam 3.054 3.131 -32,03  
Yarım 1.476 1.515 -15,49  
Çeyrek 740 757 -7,75  
Gümüş.Ons 27,03 27,07 -0,41  
Gümüş Gr. 6,47 6,48 -0,04  
B. Petrol 44,30 44,30 -0,13  
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