***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Alternatifbank A.Ş. kupon ödemesine ilişkin bilgi.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni kupon ödemesi faiz oranı güncellenmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.01.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 3.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü TahsisliYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 02.02.2021Vade (Gün Sayısı) 188Satış Şekli TahsisliISIN Kodu TRFALNF22116Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 29.07.2020Vade Başlangıç Tarihi 29.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 13.700.000Kupon Sayısı 6Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 31.08.2020 28.08.2020 31.08.2020 0,8905 121.998,5 Evet2 29.09.2020 28.09.2020 29.09.2020 0,7826 107.216,2 Evet3 30.10.2020 28.10.2020 30.10.2020 9,854 30.11.2020 27.11.2020 30.11.2020 9,855 29.12.2020 28.12.2020 29.12.2020 9,856 02.02.2021 01.02.2021 02.02.2021 9,85Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 02.02.2021 01.02.2021 02.02.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerTRFALNF22116 ISIN kodlu Tahvilin iikinci kupon ödemesi 29/09/2020 tarihi itibari ile gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877153BIST