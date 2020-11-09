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***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

09.11.2020 11:12
GÜNCEL HABERLER



***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Alternatifbank A.Ş. Kupon ödemesine ilişkin bilgi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni kupon ödemesine ilişkin bilgi girişi yapılmıştır.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.01.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 12.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 368
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRSALNF72122
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 09.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 09.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 24.000.000
Kupon Sayısı 12

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 10.08.2020 07.08.2020 10.08.2020 9,85 207.264 Evet
2 09.09.2020 08.09.2020 09.09.2020 9,85 194.304 Evet
3 09.10.2020 08.10.2020 09.10.2020 0,8096 194.304 Evet
4 09.11.2020 06.11.2020 09.11.2020 0,8366 200.784 Evet
5 09.12.2020 08.12.2020 09.12.2020 9,85
6 11.01.2021 08.01.2021 11.01.2021 9,85
7 09.02.2021 08.02.2021 09.02.2021 9,85
8 09.03.2021 08.03.2021 09.03.2021 9,85
9 09.04.2021 08.04.2021 09.04.2021 9,85
10 10.05.2021 07.05.2021 10.05.2021 9,85
11 09.06.2021 08.06.2021 09.06.2021 9,85
12 12.07.2021 09.07.2021 12.07.2021 9,85
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.07.2021 09.07.2021 12.07.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
TRSALNF72122 ISIN kodlu Tahvilin dördüncü kupon ödemesi 09/11/2020 tarihi itibari ile gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887055


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TKURU 294,20 3.758.458 % 9,98  
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Cumhuriyet 3.558 3.612 -8,00  
Tam 3.541 3.631 85,37  
Yarım 1.712 1.756 41,29  
Çeyrek 859 878 20,65  
Gümüş.Ons 25,81 25,84 0,23  
Gümüş Gr. 6,85 6,86 -0,16  
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