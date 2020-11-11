***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
11.11.2020 15:17
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Alternatifbank A.Ş. Bono ihracına ilişkin bilgi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.01.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 90
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFALNF22140
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 11.11.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 76.500.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27 Şubat 2020 tarih ve 12/272 sayılı izni ile onaylanmış olan Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi kapsamında halka arz edilmeksizin ihracı gerçekleştirilen 90 gün vadeli TRFALNF22140 ISIN no'lu Finansman bonosunun dağıtılan nominal tutarı 76.500.000 TL olarak gerçekleşmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887933
BIST
16:341.283
En Yüksek
|Değişim
|: 3,23%
|| 40,09
|Açılış
|: 1.250
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243
|
1.284
En Düşük
1.248
16:347,8708
En Yüksek
|Değişim
|: -3,50%
|| -0,2852
|Açılış
|: 7,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2029
En Düşük
7,8540
16:349,2592
En Yüksek
|Değişim
|: -3,89%
|| -0,3751
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7065
En Düşük
9,2372
16:34474,19
En Yüksek
|Değişim
|: -3,43%
|| -16,84
|Açılış
|: 474,19
|
|Önceki Kapanış
|: 491,04
|
496,47
En Düşük
473,72
BIST En Aktif Hisseler16:32
|KLGYO
|2,63
|117.143.925
|% 29,35
|
|BFREN
|1.041,70
|56.550.297
|% 10,00
|
|MARTI
|3,19
|32.919.794
|% 10,00
|
|KUTPO
|37,62
|147.084.501
|% 10,00
|
|ALCAR
|169,40
|53.987.898
|% 10,00
|
|EUYO
|8,37
|16.062.538
|% -10,00
|
|KSTUR
|189,50
|1.295.699
|% -9,98
|
|FRIGO
|21,16
|260.028
|% -9,96
|
|ARTI
|6,88
|2.305.402
|% -9,95
|
|AVHOL
|5,32
|713.693
|% -9,68
|
|GARAN
|8,47
|7.829.383.248
|% 9,15
|
|KRDMD
|3,98
|2.341.202.150
|% 6,70
|
|HALKB
|5,60
|2.247.075.004
|% 8,95
|
|THYAO
|11,50
|2.183.487.361
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,75
|1.934.792.699
|% 9,20
|
|GARAN
|8,47
|7.829.383.248
|% 9,15
|
|KRDMD
|3,98
|2.341.202.150
|% 6,70
|
|YKBNK
|2,80
|1.466.864.389
|% 9,80
|
|VAKBN
|4,75
|1.934.792.699
|% 9,20
|
|HALKB
|5,60
|2.247.075.004
|% 8,95
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8669
|7,8737
|% -3,46
|
|Euro
|9,2486
|9,2617
|% -3,87
|
|Sterlin
|10,4105
|10,4627
|% -3,35
|
|Frank
|8,5701
|8,6218
|% -3,39
|
|Riyal
|2,0970
|2,1076
|% -3,25
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|-8,84
|
|Altın Gr.
|474
|474
|-16,87
|
|Cumhuriyet
|3.178
|3.226
|-119,00
|
|Tam
|3.157
|3.238
|-125,50
|
|Yarım
|1.526
|1.566
|-60,71
|
|Çeyrek
|765
|783
|-30,35
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,93
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|-0,21
|
|B. Petrol
|44,56
|44,56
|0,95
|
Seans Raporu
16:32
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-
16:42SAYAS
Yüzde 8.02 oranında artışla 8.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 657, 796 adet işlem
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16:41XU100
Endeks 1, 282 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 17 üstünde . İşlem hacmi 39, 460.00 milyon TL de
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16:38CIMSA
Yüzde 6.28 oranında artışla 15.73 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 173, 641 adet işlem
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16:37ARSAN
Yüzde 9.96 oranında artışla 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 291, 668 adet işlem
-
16:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 36, 89 artarak (% 3.30 ) 1, 156