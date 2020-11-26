***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
26.11.2020 10:38
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Alternatifbank A.Ş. Bono ihracına ilişkin bilgi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.01.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 25.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 120
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFALNF32115
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 25.11.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27 Şubat 2020 tarih ve 12/272 sayılı izni ile onaylanmış olan Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi kapsamında halka arz edilmeksizin ihracı gerçekleştirilen 120 gün vadeli TRFALNF32115 ISIN no'lu Finansman bonosunun dağıtılan nominal tutarı 50.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890095
BIST
11:181.330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,28
|Açılış
|: 1.335
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.337
En Düşük
1.326
11:187,9211
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0311
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0000
|
7,9672
En Düşük
7,9030
11:189,4578
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0238
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5000
|
9,5158
En Düşük
9,4132
11:18463,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,18
|Açılış
|: 463,16
|
|Önceki Kapanış
|: 461,97
|
464,12
En Düşük
460,11
BIST En Aktif Hisseler11:18
|LOGO
|108,90
|60.527.722
|% 10,00
|
|BALAT
|9,68
|442.850
|% 10,00
|
|CASA
|97,40
|1.110.360
|% 9,99
|
|QNBFB
|84,30
|9.867.257
|% 9,98
|
|TKNSA
|10,03
|27.077.088
|% 9,98
|
|SUMAS
|34,94
|226.271
|% -9,99
|
|KENT
|385,10
|978.539
|% -9,98
|
|IZTAR
|13,76
|510.757
|% -9,95
|
|SANFM
|13,66
|112.367
|% -9,95
|
|ATSYH
|4,20
|13.440
|% -6,67
|
|THYAO
|12,13
|770.459.284
|% 1,17
|
|KRDMD
|5,14
|721.592.305
|% -1,15
|
|GARAN
|9,11
|435.727.166
|% 0,44
|
|ODAS
|3,69
|374.781.109
|% 1,37
|
|PGSUS
|63,20
|367.256.010
|% 3,27
|
|KRDMD
|5,14
|721.592.305
|% -1,15
|
|ODAS
|3,69
|374.781.109
|% 1,37
|
|TSKB
|2,66
|267.894.032
|% -1,85
|
|HLGYO
|3,37
|319.682.077
|% 7,32
|
|YKBNK
|3,01
|195.289.861
|% 0,00
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9173
|7,9211
|% -0,39
|
|Euro
|9,4466
|9,4578
|% -0,25
|
|Sterlin
|10,5627
|10,6157
|% -0,53
|
|Frank
|8,6982
|8,7505
|% -0,30
|
|Riyal
|2,1066
|2,1171
|% -0,37
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|10,05
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,86
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|16,00
|
|Tam
|3.078
|3.158
|18,74
|
|Yarım
|1.488
|1.528
|9,06
|
|Çeyrek
|746
|764
|4,53
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,46
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|0,00
|
|B. Petrol
|48,23
|48,23
|-0,30
|
Seans Raporu
11:18
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, KRDMD, TKFEN
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 82 artarak (% 0.32 ) 1, 199
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11:32
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MARKA, TKNSA, KERVN, BALAT, SAFKR, LOGO, RODRG, CASA, QNBFB, QNBFL
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