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***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

02.12.2020 09:24



***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Alternatifbank A.Ş. Bono ihracına ilişkin bilgi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.01.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 93
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFALNF32123
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 01.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi 01.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 98.000.000
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27 Şubat 2020 tarih ve 12/272 sayılı izni ile onaylanmış olan Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi kapsamında halka arz edilmeksizin ihracı gerçekleştirilen 98 gün vadeli TRFALNF32123 ISIN no'lu Finansman bonosunun dağıtılan nominal tutarı 98.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890897


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Altın Gr. 456 456 -0,76  
Cumhuriyet 3.037 3.083 89,00  
Tam 3.023 3.099 82,30  
Yarım 1.461 1.499 39,81  
Çeyrek 733 750 19,91  
Gümüş.Ons 23,74 23,78 -0,25  
Gümüş Gr. 5,97 5,98 -0,07  
B. Petrol 47,06 47,06 -0,36  
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