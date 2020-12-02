***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Alternatifbank A.Ş. Bono ihracına ilişkin bilgi.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.01.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 3.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 04.03.2021Vade (Gün Sayısı) 93Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFALNF32123Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 01.12.2020Vade Başlangıç Tarihi 01.12.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 98.000.000Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 27 Şubat 2020 tarih ve 12/272 sayılı izni ile onaylanmış olan Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi kapsamında halka arz edilmeksizin ihracı gerçekleştirilen 98 gün vadeli TRFALNF32123 ISIN no'lu Finansman bonosunun dağıtılan nominal tutarı 98.000.000 TL olarak gerçekleşmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890897BIST