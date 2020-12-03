***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Alternatifbank A.Ş. Kupon ödemesine ilişkin bilgi.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Kupon ödemesine ilişkin bilgi girişi yapılmıştır.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.01.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 3.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü TahsisliYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 05.07.2021Vade (Gün Sayısı) 368Satış Şekli TahsisliISIN Kodu TRSALNF72114Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 02.07.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 05.07.2021Vade Başlangıç Tarihi 02.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 13.000.000Kupon Sayısı 12Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 04.08.2020 30.07.2020 04.08.2020 0,8725 113.425 Evet2 02.09.2020 01.09.2020 02.09.2020 0,7667 99.671 Evet3 02.10.2020 01.10.2020 02.10.2020 0,7932 103.116 Evet4 02.11.2020 30.10.2020 02.11.2020 0,8196 106.548 Evet5 03.12.2020 02.12.2020 03.12.2020 0,8196 106.548 Evet6 04.01.2021 31.12.2020 04.01.2021 9,657 03.02.2021 02.02.2021 03.02.2021 9,658 05.03.2021 04.03.2021 05.03.2021 9,659 05.04.2021 02.04.2021 05.04.2021 9,6510 05.05.2021 04.05.2021 05.05.2021 9,6511 04.06.2021 03.06.2021 04.06.2021 9,6512 05.07.2021 02.07.2021 05.07.2021 9,65Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 05.07.2021 02.07.2021 05.07.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerTRSALNF72114 ISIN kodlu Tahvilin beşinci kupon ödemesi 03/12/2020 tarihi itibari ile gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891145BIST