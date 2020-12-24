***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Alternatifbank A.Ş. Kupon ödemesine ilişkin bilgi.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.01.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 3.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü TahsisliYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 28.01.2021Vade (Gün Sayısı) 188Satış Şekli TahsisliISIN Kodu TRFALNF12125Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 24.07.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 28.01.2021Vade Başlangıç Tarihi 24.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 9.614.000Kupon Sayısı 6Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 24.08.2020 21.08.2020 24.08.2020 0,8238 21.547,37 Evet2 24.09.2020 23.09.2020 24.09.2020 0,8238 21.547,37 Evet3 26.10.2020 23.10.2020 26.10.2020 0,8504 22.237,96 Evet4 24.11.2020 23.11.2020 24.11.2020 0,7707 20.153,8 Evet5 24.12.2020 23.12.2020 24.12.2020 0,7973 20.849,39 Evet6 28.01.2021 27.01.2021 28.01.2021 0,9301Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 28.01.2021 27.01.2021 28.01.2021 0,73* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerNominal tutarı 6.999.000 TRY olan TRFALNF12125 ISIN kodlu tahvilin 5.kupon ödemesi gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894696BIST