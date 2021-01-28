***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
28.01.2021 10:38
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Alternatifbank A.Ş. Kupon ödemesine ilişkin bilgi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.01.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 28.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 188
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFALNF12125
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 24.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.01.2021
Vade Başlangıç Tarihi 24.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 9.614.000
Kupon Sayısı 6
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 24.08.2020 21.08.2020 24.08.2020 0,8238 21.547,37 Evet
2 24.09.2020 23.09.2020 24.09.2020 0,8238 21.547,37 Evet
3 26.10.2020 23.10.2020 26.10.2020 0,8504 22.237,96 Evet
4 24.11.2020 23.11.2020 24.11.2020 0,7707 20.153,8 Evet
5 24.12.2020 23.12.2020 24.12.2020 0,7973 20.849,39 Evet
6 28.01.2021 27.01.2021 28.01.2021 0,9301 24.322,11 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 28.01.2021 27.01.2021 28.01.2021 0,73 2.615.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Nominal tutarı 6.999.000 TRY olan TRFALNF12125 ISIN kodlu tahvilin 6.kupon ödemesi yapılmış olup Ana Para Ödemesi gerçekleşmiş ve itfa olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905259
BIST