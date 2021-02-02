***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
02.02.2021 11:09
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Alternatifbank A.Ş. Bono Kupon ödemesine ilişkin bilgi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Kupon ödemesi ve tfa bildirimi yapılmıştır.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.01.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 02.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 188
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFALNF22116
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 29.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 29.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 13.700.000
Kupon Sayısı 6
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 31.08.2020 28.08.2020 31.08.2020 0,8905 121.998,5 Evet
2 29.09.2020 28.09.2020 29.09.2020 0,7826 107.216,2 Evet
3 30.10.2020 28.10.2020 30.10.2020 0,8366 114.614,2 Evet
4 30.11.2020 27.11.2020 30.11.2020 0,8366 114.614,2 Evet
5 29.12.2020 28.12.2020 29.12.2020 0,7826 107.216,2 Evet
6 02.02.2021 01.02.2021 02.02.2021 0,9445 129.396,5 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 02.02.2021 01.02.2021 02.02.2021 9,85 13.700.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Nominal tutarı 13.700.000 TRY olan TRFALNF22116 ISIN kodlu tahvilin 6.kupon ödemesi yapılmış olup Ana Para Ödemesi gerçekleşmiş ve itfa olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906900
BIST