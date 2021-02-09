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***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

09.02.2021 16:49



***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Alternatifbank A.Ş. bono ihracına ilişkin bilgi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.01.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç E Finansman Bonosu
Vadesi 10.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 121
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFALNF62138
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 09.02.2021
Vade Başlangıç Tarihi 09.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27 Şubat 2020 tarih ve 12/272 sayılı izni ile onaylanmış olan Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi kapsamında halka arz edilmeksizin ihracı gerçekleştirilen 121 gün vadeli TRFALNF62138 ISIN no'lu Finansman bonosunun dağıtılan nominal tutarı 100.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908630


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ULAS 4,73 14.436.971 % 10,00  
MERIT 181,50 1.017.671 % 10,00  
RODRG 25,54 19.774.944 % 9,99  
DITAS 47,14 44.819.128 % 9,99  
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Riyal 1,8815 1,8910 % 0,02  
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Altın Gr. 418 418 1,86  
Cumhuriyet 2.793 2.835 15,00  
Tam 2.778 2.850 15,98  
Yarım 1.343 1.379 7,74  
Çeyrek 673 689 3,86  
Gümüş.Ons 27,39 27,43 0,08  
Gümüş Gr. 6,21 6,22 -0,00  
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