***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
09.02.2021 16:49
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Alternatifbank A.Ş. bono ihracına ilişkin bilgi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.01.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç E Finansman Bonosu
Vadesi 10.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 121
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFALNF62138
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 09.02.2021
Vade Başlangıç Tarihi 09.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27 Şubat 2020 tarih ve 12/272 sayılı izni ile onaylanmış olan Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi kapsamında halka arz edilmeksizin ihracı gerçekleştirilen 121 gün vadeli TRFALNF62138 ISIN no'lu Finansman bonosunun dağıtılan nominal tutarı 100.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908630
BIST
18:051.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 9,14
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.552
En Düşük
1.536
18:057,0737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 7,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0950
|
7,1413
En Düşük
7,0620
18:058,5603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0280
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,6212
En Düşük
8,5143
18:05418,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,30
|Açılış
|: 418,76
|
|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
422,53
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ERBOS
|60,50
|130.825.620
|% 10,00
|
|ULAS
|4,73
|14.436.971
|% 10,00
|
|MERIT
|181,50
|1.017.671
|% 10,00
|
|RODRG
|25,54
|19.774.944
|% 9,99
|
|DITAS
|47,14
|44.819.128
|% 9,99
|
|TACTR
|38,00
|2.520.282
|% -9,74
|
|NIBAS
|30,20
|52.568.503
|% -9,31
|
|ROYAL
|3,72
|1.537.210
|% -9,05
|
|ISKUR
|384.000,00
|384.000
|% -9,00
|
|VERTU
|24,00
|8.279.500
|% -7,62
|
|KOZAL
|137,50
|5.008.018.962
|% 2,31
|
|GARAN
|10,22
|2.422.589.619
|% 3,86
|
|EKGYO
|2,59
|2.164.505.945
|% -3,72
|
|PETKM
|5,29
|1.553.661.348
|% 1,93
|
|SISE
|7,77
|1.439.771.714
|% 1,97
|
|EKGYO
|2,59
|2.164.505.945
|% -3,72
|
|YKBNK
|2,97
|1.066.749.263
|% 1,71
|
|TSKB
|1,81
|539.973.179
|% 0,56
|
|DOHOL
|3,55
|1.052.319.445
|% -3,01
|
|PETKM
|5,29
|1.553.661.348
|% 1,93
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0692
|7,0707
|% -0,04
|
|Euro
|8,5564
|8,5607
|% 0,33
|
|Sterlin
|9,7300
|9,7788
|% 0,35
|
|Frank
|7,8870
|7,9345
|% 0,55
|
|Riyal
|1,8815
|1,8910
|% 0,02
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|418
|418
|1,86
|
|Cumhuriyet
|2.793
|2.835
|15,00
|
|Tam
|2.778
|2.850
|15,98
|
|Yarım
|1.343
|1.379
|7,74
|
|Çeyrek
|673
|689
|3,86
|
|Gümüş.Ons
|27,39
|27,43
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|-0,00
|