***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
17.02.2021 10:29
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Alternatifbannk AŞ. bono ihracına ilişkin bilgi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.01.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 17.08.2021
Vade (Gün Sayısı) 182
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFALNF82110
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 16.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 103.800.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27 Şubat 2020 tarih ve 12/272 sayılı izni ile onaylanmış olan Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi kapsamında halka arz edilmeksizin ihracı gerçekleştirilen 182 gün vadeli TRFALNF82110 ISIN no'lu Finansman bonosunun dağıtılan nominal tutarı 103.800.000 TL olarak gerçekleşmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910270
BIST
10:371.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,52
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
1.553
En Düşük
1.534
10:377,0339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0409
|Açılış
|: 7,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
7,0600
En Düşük
6,9735
10:378,4949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0220
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,5281
En Düşük
8,4397
10:37404,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,21
|Açılış
|: 404,85
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,38
En Düşük
401,23
BIST En Aktif Hisseler10:37
|MERIT
|234,30
|603.557
|% 10,00
|
|SAYAS
|14,97
|21.321.217
|% 9,99
|
|IDEAS
|32,66
|1.510.917
|% 9,97
|
|SODSN
|42,36
|701.143
|% 9,97
|
|VAKFN
|14,90
|6.717.561
|% 9,96
|
|BASCM
|15,57
|203.733
|% -10,00
|
|IZMDC
|4,50
|57.330.672
|% -7,41
|
|INTEM
|62,25
|2.480.558
|% -5,25
|
|NIBAS
|35,90
|5.332.996
|% -4,88
|
|TKURU
|357,90
|822.271
|% -4,71
|
|SASA
|42,90
|537.822.614
|% 4,18
|
|HALKB
|5,45
|390.172.994
|% 3,81
|
|KOZAL
|145,00
|383.857.250
|% 0,14
|
|SKBNK
|1,54
|361.609.322
|% 0,65
|
|GUBRF
|76,45
|323.251.111
|% -1,86
|
|SKBNK
|1,54
|361.609.322
|% 0,65
|
|EKGYO
|2,49
|218.093.467
|% -0,40
|
|HALKB
|5,45
|390.172.994
|% 3,81
|
|VAKBN
|4,41
|230.715.111
|% 0,92
|
|YKBNK
|2,82
|130.831.400
|% -1,05
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0309
|7,0339
|% 0,58
|
|Euro
|8,4932
|8,4949
|% 0,26
|
|Sterlin
|9,7419
|9,7908
|% 0,50
|
|Frank
|7,8415
|7,8888
|% 0,48
|
|Riyal
|1,8723
|1,8817
|% 0,76
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|-6,66
|
|Altın Gr.
|405
|405
|1,83
|
|Cumhuriyet
|2.627
|2.731
|-20,00
|
|Tam
|2.673
|2.743
|-21,78
|
|Yarım
|1.292
|1.327
|-10,53
|
|Çeyrek
|648
|663
|-5,26
|
|Gümüş.Ons
|27,16
|27,20
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|0,05
|
|B. Petrol
|63,65
|63,65
|0,30
|