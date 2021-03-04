***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.03.2021 15:14
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Alternatifbank A.Ş. Bono ihracına ilişkin bili.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 91
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFALNF62146
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 04.03.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 115.270.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12 Kasim 2020 tarih ve 71/1375 sayılı izni ile onaylanmış olan Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi kapsamında halka arz edilmeksizin ihracı gerçekleştirilen 91 gün vadeli TRFALNF62146 ISIN no'lu Finansman bonosunun dağıtılan nominal tutarı 115.270.000 TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915101
BIST
15:211.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 6,59
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531
|
1.539
En Düşük
1.523
15:217,4360
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0095
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5134
En Düşük
7,4117
15:218,9631
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0234
|Açılış
|: 8,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
9,0579
En Düşük
8,9510
15:21411,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,88
|Açılış
|: 411,43
|
|Önceki Kapanış
|: 410,55
|
414,17
En Düşük
408,89
BIST En Aktif Hisseler15:21
|DYOBY
|16,72
|145.262.670
|% 10,00
|
|KRVGD
|18,59
|269.909.657
|% 10,00
|
|VAKFN
|23,56
|12.438.478
|% 9,99
|
|INDES
|30,48
|10.736.854
|% 9,96
|
|KENT
|434,00
|14.694.763
|% 9,96
|
|KSTUR
|348,70
|1.302.156
|% -9,99
|
|EPLAS
|39,94
|14.572.948
|% -9,96
|
|UMPAS
|1,15
|91.392
|% -9,45
|
|LINK
|52,75
|25.976.714
|% -9,05
|
|BALAT
|8,40
|581.262
|% -8,50
|
|THYAO
|14,98
|1.891.792.825
|% 0,40
|
|PETKM
|5,89
|1.014.661.622
|% 2,79
|
|SISE
|7,73
|954.957.890
|% 1,44
|
|KRDMD
|7,19
|814.020.781
|% 1,84
|
|PGSUS
|93,25
|716.848.752
|% 3,04
|
|EKGYO
|2,45
|654.361.807
|% 0,82
|
|PETKM
|5,89
|1.014.661.622
|% 2,79
|
|THYAO
|14,98
|1.891.792.825
|% 0,40
|
|SISE
|7,73
|954.957.890
|% 1,44
|
|ODAS
|3,93
|486.429.133
|% 0,51
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4331
|7,4360
|% -0,13
|
|Euro
|8,9548
|8,9631
|% -0,26
|
|Sterlin
|10,3575
|10,4094
|% -0,02
|
|Frank
|8,0327
|8,0811
|% -0,38
|
|Riyal
|1,9799
|1,9898
|% 0,04
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|5,07
|
|Altın Gr.
|412
|412
|1,26
|
|Cumhuriyet
|2.734
|2.775
|20,00
|
|Tam
|2.722
|2.793
|21,62
|
|Yarım
|1.316
|1.351
|10,46
|
|Çeyrek
|660
|675
|5,23
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,11
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,07
|64,07
|0,00
|