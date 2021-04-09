***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Alternatifbank A.Ş. Kupon ödemesine ilişkin bilgi.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Kupon ödemesine ilişkin bilgi girilmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.01.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 3.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü TahsisliYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 12.07.2021Vade (Gün Sayısı) 368Satış Şekli TahsisliISIN Kodu TRSALNF72122Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 09.07.2020Vade Başlangıç Tarihi 09.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 24.000.000Kupon Sayısı 12Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 10.08.2020 07.08.2020 10.08.2020 9,85 207.264 Evet2 09.09.2020 08.09.2020 09.09.2020 9,85 194.304 Evet3 09.10.2020 08.10.2020 09.10.2020 0,8096 194.304 Evet4 09.11.2020 06.11.2020 09.11.2020 0,8366 200.784 Evet5 09.12.2020 08.12.2020 09.12.2020 0,8096 194.306 Evet6 11.01.2021 08.01.2021 11.01.2021 0,8905 213.720 Evet7 09.02.2021 08.02.2021 09.02.2021 0,7826 187.824 Evet8 09.03.2021 08.03.2021 09.03.2021 0,7556 181.344 Evet9 09.04.2021 08.04.2021 09.04.2021 0,8366 200.784 Evet10 10.05.2021 07.05.2021 10.05.2021 9,8511 09.06.2021 08.06.2021 09.06.2021 9,8512 12.07.2021 09.07.2021 12.07.2021 9,85Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.07.2021 09.07.2021 12.07.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerTRSALNF72122 ISIN kodlu Tahvilin dokuzuncu kupon ödemesi 09/04/2021 tarihi itibari ile gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926388BIST