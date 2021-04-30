***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
30.04.2021 16:53
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Alternatifbank A.Ş. ihraç işlemine ilişkin bilgi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.08.2021
Vade (Gün Sayısı) 118
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFALNF82128
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 30.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 120.000.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12 Kasim 2020 tarih ve 71/1375 sayılı izni ile onaylanmış olan Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi kapsamında halka arz edilmeksizin ihracı gerçekleştirilen 118 gün vadeli TRFALNF82128 ISIN no'lu Finansman bonosunun dağıtılan nominal tutarı 120.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933434
BIST
16:481.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,61
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
16:488,2827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0797
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2879
En Düşük
8,1830
16:4810,0137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0499
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0307
En Düşük
9,9251
16:48471,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,88
|Açılış
|: 471,13
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
471,88
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler16:48
|FORMT
|1,32
|14.395.558
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|8.567.664
|% 9,99
|
|MERIT
|253,30
|1.265.924
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|823.203
|% 9,98
|
|PRKME
|5,63
|26.044.113
|% 9,96
|
|VAKFN
|26,28
|105.551.985
|% -10,00
|
|KRTEK
|11,70
|70.969.804
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|642.042
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|1.202.035
|% -9,97
|
|BRMEN
|2,01
|74.086
|% -9,05
|
|KOZAL
|113,30
|1.207.934.418
|% 4,52
|
|EREGL
|19,17
|829.095.007
|% -0,47
|
|PETKM
|6,75
|734.673.529
|% 0,75
|
|THYAO
|12,20
|701.616.021
|% 1,84
|
|GARAN
|7,22
|611.315.615
|% -0,14
|
|EKGYO
|1,82
|207.743.845
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,11
|235.516.492
|% 0,48
|
|PETKM
|6,75
|734.673.529
|% 0,75
|
|GARAN
|7,22
|611.315.615
|% -0,14
|
|KRDMD
|7,20
|544.635.663
|% 1,12
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2792
|8,2827
|% 0,97
|
|Euro
|10,0029
|10,0137
|% 0,50
|
|Sterlin
|11,4540
|11,5115
|% 0,49
|
|Frank
|9,0605
|9,1151
|% 0,84
|
|Riyal
|2,2006
|2,2116
|% 0,94
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-4,10
|
|Altın Gr.
|471
|471
|3,93
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,10
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,95
|0,06
|
|B. Petrol
|66,88
|66,88
|-1,17
|
Seans Raporu
16:48
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