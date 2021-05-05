***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
05.05.2021 15:54
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Alternatifbank AŞ. kupon ödemesine ilişkin bilgi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni kupon ödemesi bilgi girişi yapılmıştır.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.01.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 368
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRSALNF72114
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 02.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.07.2021
Vade Başlangıç Tarihi 02.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 13.000.000
Kupon Sayısı 12
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 04.08.2020 30.07.2020 04.08.2020 0,8725 113.425 Evet
2 02.09.2020 01.09.2020 02.09.2020 0,7667 99.671 Evet
3 02.10.2020 01.10.2020 02.10.2020 0,7932 103.116 Evet
4 02.11.2020 30.10.2020 02.11.2020 0,8196 106.548 Evet
5 03.12.2020 02.12.2020 03.12.2020 0,8196 106.548 Evet
6 04.01.2021 31.12.2020 04.01.2021 0,846 109.980 Evet
7 03.02.2021 02.02.2021 03.02.2021 0,7932 103.116 Evet
8 05.03.2021 04.03.2021 05.03.2021 0,7932 103.116 Evet
9 05.04.2021 02.04.2021 05.04.2021 0,8196 106.548 Evet
10 05.05.2021 04.05.2021 05.05.2021 0,7932 103.116 Evet
11 04.06.2021 03.06.2021 04.06.2021 9,65
12 05.07.2021 02.07.2021 05.07.2021 9,65
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 05.07.2021 02.07.2021 05.07.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
TRSALNF72114 ISIN kodlu Tahvili 10.kupon ödemesi 05/05/2021 tarihi itibari ile gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934658
BIST