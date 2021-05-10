***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
10.05.2021 14:47
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Alternatifbank A.Ş. İhraç Bildirimi Hakkında Bilgi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 121
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFALNF92119
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 07.05.2021
Vade Başlangıç Tarihi 10.05.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 125.000.000
İhraç Fiyatı 93.987
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12 Kasim 2020 tarih ve 71/1375 sayılı izni ile onaylanmış olan Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi kapsamında halka arz edilmeksizin ihracı gerçekleştirilen 121 gün vadeli TRFALNF92119 ISIN no'lu Finansman bonosunun dağıtılan nominal tutarı 125.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935658
BIST