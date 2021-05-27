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***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

27.05.2021 11:20



***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Alternatifbank A.Ş. Kupon ödemesine ilişkin bilgi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.04.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 26.08.2021
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSALNF82113
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 28.08.2019
Vade Başlangıç Tarihi 29.08.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
Kupon Sayısı 8

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 28.11.2019 27.11.2019 28.11.2019 4,16561 2.082.805 Evet
2 27.02.2020 26.02.2020 27.02.2020 3,05562 1.527.809,99 Evet
3 28.05.2020 27.05.2020 28.05.2020 2,4948 1.247.400 Evet
4 27.08.2020 26.08.2020 27.08.2020 2,27779 1.138.894,98 Evet
5 26.11.2020 25.11.2020 26.11.2020 3,29711 1.648.554,99 Evet
6 25.02.2021 24.02.2021 25.02.2021 4,34414 2.172.069,99 Evet
7 27.05.2021 26.05.2021 27.05.2021 4,85924 2.429.619,99 Evet
8 26.08.2021 25.08.2021 26.08.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 26.08.2021 25.08.2021 26.08.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
TRSALNF82113 ISIN kodlu Tahvilin yedinci kupon ödemesi 27/05/2021 tarihi itibari ile gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938348


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Tam 3.402 3.487 22,45  
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Çeyrek 825 844 5,43  
Gümüş.Ons 27,61 27,65 -0,06  
Gümüş Gr. 7,51 7,52 -0,01  
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