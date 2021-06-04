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***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

04.06.2021 11:03



***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Alternatifbank A.Ş. bono ihracına ilişkin bilgi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 30.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 119
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFALNF92127
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 03.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12 Kasim 2020 tarih ve 71/1375 sayılı izni ile onaylanmış olan Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi kapsamında halka arz edilmeksizin ihracı gerçekleştirilen 119 gün vadeli TRFALNF92127 ISIN no'lu Finansman bonosunun dağıtılan nominal tutarı 150.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940040


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EPLAS 32,68 8.587.864 % 7,64  
FRIGO 22,68 22.395.037 % 7,39  
DOBUR 13,54 1.200.384 % 7,12  
BOBET 4,08 255.345.010 % 5,97  
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11:56 Alış Satış %  
Dolar 8,6981 8,6997 % -0,03  
Euro 10,5381 10,5449 % -0,24  
Sterlin 12,2428 12,3042 % 0,04  
Frank 9,5711 9,6288 % -0,23  
Riyal 2,3108 2,3224 % -0,12  
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11:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.870 1.870 -0,82  
Altın Gr. 523 523 -0,62  
Cumhuriyet 3.470 3.523 -12,00  
Tam 3.456 3.543 -14,21  
Yarım 1.670 1.714 -6,88  
Çeyrek 838 857 -3,44  
Gümüş.Ons 27,37 27,40 -0,05  
Gümüş Gr. 7,65 7,66 -0,02  
B. Petrol 71,62 71,62 0,31  
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