***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
10.06.2021 15:38
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Alternatifbank A.Ş. Bono ihracına ilişkin bilgi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.10.2021
Vade (Gün Sayısı) 120
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFALNFE2115
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 10.06.2021
Vade Başlangıç Tarihi 10.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 175.000.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12 Kasim 2020 tarih ve 71/1375 sayılı izni ile onaylanmış olan Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi kapsamında halka arz edilmeksizin ihracı gerçekleştirilen 120 gün vadeli TRFALNFE2115 ISIN no'lu Finansman bonosunun dağıtılan nominal tutarı 175.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941742
BIST
15:511.458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 8,54
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.459
En Düşük
1.450
15:518,4934
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -0,0965
|Açılış
|: 8,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,4729
15:5110,3655
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -0,1015
|Açılış
|: 10,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,3173
15:51514,81
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -6,84
|Açılış
|: 514,81
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
510,20
BIST En Aktif Hisseler15:51
|EMKEL
|2,09
|5.465.221
|% 10,00
|
|GSDDE
|6,71
|3.837.523
|% 10,00
|
|INTEM
|44,94
|13.515.444
|% 9,99
|
|MZHLD
|48,10
|4.516.964
|% 9,97
|
|BOBET
|4,87
|263.371.442
|% 9,93
|
|METUR
|6,31
|7.152.480
|% -9,99
|
|ATATP
|31,62
|357.833.092
|% -9,97
|
|MERIT
|172,40
|1.272.777
|% -9,97
|
|EPLAS
|27,50
|22.397.100
|% -9,95
|
|YESIL
|3,55
|65.855.311
|% -8,97
|
|KOZAL
|129,40
|1.855.213.648
|% 3,11
|
|GARAN
|8,43
|929.934.038
|% 0,84
|
|THYAO
|14,46
|826.581.983
|% -0,69
|
|KOZAA
|16,50
|458.332.002
|% 1,23
|
|EKGYO
|2,11
|455.401.908
|% 3,43
|
|EKGYO
|2,11
|455.401.908
|% 3,43
|
|YKBNK
|2,27
|326.398.623
|% 0,00
|
|GARAN
|8,43
|929.934.038
|% 0,84
|
|IHLGM
|1,27
|111.354.793
|% 2,42
|
|IHLAS
|0,63
|49.704.587
|% 1,61
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4916
|8,4934
|% -1,12
|
|Euro
|10,3592
|10,3655
|% -0,97
|
|Sterlin
|11,9431
|12,0029
|% -1,20
|
|Frank
|9,4164
|9,4731
|% -1,40
|
|Riyal
|2,2533
|2,2646
|% -1,32
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|2,27
|
|Altın Gr.
|515
|515
|-6,94
|
|Cumhuriyet
|3.401
|3.453
|-54,00
|
|Tam
|3.388
|3.475
|-49,74
|
|Yarım
|1.637
|1.681
|-24,06
|
|Çeyrek
|821
|840
|-12,03
|
|Gümüş.Ons
|27,89
|27,92
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,60
|-0,08
|
|B. Petrol
|72,69
|72,69
|0,47
|