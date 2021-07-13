Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

13.07.2021 14:39



***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Alternatifbank A.Ş. Bono itfasına ilişkin bilgi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Kupon ödemesi bilgi girişi ve itfası bildirilmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.01.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 12.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 368
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRSALNF72122
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 09.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 09.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 24.000.000
Kupon Sayısı 12

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 10.08.2020 07.08.2020 10.08.2020 9,85 207.264 Evet
2 09.09.2020 08.09.2020 09.09.2020 9,85 194.304 Evet
3 09.10.2020 08.10.2020 09.10.2020 0,8096 194.304 Evet
4 09.11.2020 06.11.2020 09.11.2020 0,8366 200.784 Evet
5 09.12.2020 08.12.2020 09.12.2020 0,8096 194.306 Evet
6 11.01.2021 08.01.2021 11.01.2021 0,8905 213.720 Evet
7 09.02.2021 08.02.2021 09.02.2021 0,7826 187.824 Evet
8 09.03.2021 08.03.2021 09.03.2021 0,7556 181.344 Evet
9 09.04.2021 08.04.2021 09.04.2021 0,8366 200.784 Evet
10 10.05.2021 07.05.2021 10.05.2021 0,8366 200.784 Evet
11 09.06.2021 08.06.2021 09.06.2021 0,8096 16.192 Evet
12 12.07.2021 09.07.2021 12.07.2021 0,8905 17.810 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.07.2021 09.07.2021 12.07.2021 0,8905 17.810 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
TRSALNF72122 ISIN kodlu Tahvilin onikinci kupon ödemesi 09/06/2021 tarihi itibari ile gerçekleşmiştir. TRSALNF72114 ISIN kodlu Tahvili 12.kupon ödemesi ve itfası 12/07/2021 tarihi itibari ile gerçekleşmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bil
Ek Açıklamalar
TRSALNF72122 ISIN kodlu Tahvilin onuncu kupon ödemesi 10/05/2021 tarihi itibari ile gerçekleşmiştir




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950673


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.347
Değişim :  -0,75% |  -10,12
Açılış :  1.358  
Önceki Kapanış :  1.357  
En Yüksek
1.360 En Düşük
1.342
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YAPRK 33,92 27.813.155 % 9,99  
EDATA 7,39 105.716.628 % 9,97  
KGYO 6,07 23.022.679 % 9,96  
MERIT 16,04 1.722.167 % 9,94  
EDIP 3,47 54.307.068 % 9,81  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,5913 8,5981 % -0,43  
Euro 10,1519 10,1630 % -0,87  
Sterlin 11,8723 11,9319 % -0,69  
Frank 9,3415 9,3978 % -0,60  
Riyal 2,2850 2,2964 % -0,45  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.813 1.814 7,30  
Altın Gr. 501 501 -0,38  
Cumhuriyet 3.316 3.366 17,00  
Tam 3.299 3.382 15,54  
Yarım 1.595 1.636 7,52  
Çeyrek 800 818 3,76  
Gümüş.Ons 26,14 26,18 -0,03  
Gümüş Gr. 7,22 7,23 -0,05  
B. Petrol 76,22 76,22 1,06  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru