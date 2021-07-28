***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
28.07.2021 15:55
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Alternatifbank A.Ş. Bono ihracına ilişkin bilgi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 25.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 120
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFALNFK2125
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 28.07.2021
Vade Başlangıç Tarihi 28.07.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 120.500.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12 Kasim 2020 tarih ve 71/1375 sayılı izni ile onaylanmış olan Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi kapsamında halka arz edilmeksizin ihracı gerçekleştirilen 120 gün vadeli TRFALNFK2125 ISIN no'lu Finansman bonosunun dağıtılan nominal tutarı 120.500.000 TL olarak gerçekleşmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952254
BIST
17:111.362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,45
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.368
En Düşük
1.355
17:118,5636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0046
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5680
|
8,5735
En Düşük
8,5341
17:1110,1063
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0159
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1430
En Düşük
10,0801
17:11494,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,36
|Açılış
|: 494,79
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
493,40
BIST En Aktif Hisseler17:11
|KATMR
|3,19
|50.614.564
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|24.792.141
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.953.342
|% 9,96
|
|TUREX
|10,83
|43.203.285
|% 9,95
|
|KARYE
|10,75
|93.092.743
|% 9,92
|
|YAYLA
|4,82
|75.197.669
|% -9,91
|
|AVHOL
|5,43
|14.897.011
|% -5,89
|
|EDIP
|5,24
|334.174.857
|% -5,76
|
|ANHYT
|9,25
|61.885.916
|% -4,93
|
|RTALB
|21,94
|79.575.614
|% -4,11
|
|GARAN
|8,20
|601.818.168
|% 0,00
|
|THYAO
|12,57
|561.183.541
|% 0,16
|
|KRDMD
|7,54
|521.373.229
|% 0,67
|
|PETKM
|5,64
|514.183.825
|% 1,08
|
|EREGL
|18,70
|488.817.748
|% 1,19
|
|YKBNK
|2,26
|314.098.579
|% -0,44
|
|PETKM
|5,64
|514.183.825
|% 1,08
|
|DOHOL
|2,56
|207.413.665
|% 0,39
|
|KARSN
|4,04
|299.538.750
|% 2,28
|
|GARAN
|8,20
|601.818.168
|% 0,00
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5616
|8,5636
|% 0,05
|
|Euro
|10,0965
|10,1063
|% -0,16
|
|Sterlin
|11,8365
|11,8959
|% -0,06
|
|Frank
|9,3164
|9,3725
|% -0,05
|
|Riyal
|2,2771
|2,2885
|% 0,08
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|-1,70
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-0,31
|
|Cumhuriyet
|3.281
|3.331
|-12,00
|
|Tam
|3.266
|3.348
|-9,90
|
|Yarım
|1.579
|1.620
|-4,79
|
|Çeyrek
|792
|810
|-2,39
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,83
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,83
|0,03
|
|B. Petrol
|73,87
|73,87
|0,35
|