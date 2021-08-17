***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
17.08.2021 13:01
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Alternatifbank A.Ş. Bono itfasına ilişkin bilgi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.01.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 17.08.2021
Vade (Gün Sayısı) 182
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFALNF82110
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 16.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 103.800.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 17.08.2021
Kayıt Tarihi 16.08.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.08.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi
13:081.453
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,07
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.457
En Düşük
1.450
13:088,3994
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0545
|Açılış
|: 8,4130
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4900
En Düşük
8,3861
13:089,8903
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0783
|Açılış
|: 9,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0025
En Düşük
9,8800
13:08484,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,89
|Açılış
|: 484,98
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
483,58
BIST En Aktif Hisseler13:08
|IZFAS
|7,50
|5.367.115
|% 9,97
|
|UFUK
|20,44
|865.470
|% 9,72
|
|ADESE
|1,39
|18.876.676
|% 9,45
|
|PENTA
|78,25
|31.131.211
|% 8,91
|
|VBTYZ
|25,96
|129.369.808
|% 7,81
|
|IDEAS
|41,32
|1.767.339
|% -9,98
|
|DAGI
|3,45
|48.216.237
|% -9,92
|
|ORMA
|27,10
|199.799
|% -8,14
|
|IDGYO
|2,87
|8.897.191
|% -5,90
|
|DENGE
|1,51
|1.762.648
|% -4,43
|
|GARAN
|9,32
|708.838.073
|% -0,85
|
|PETKM
|6,08
|540.812.024
|% 1,00
|
|ARCLK
|33,98
|424.678.115
|% 2,78
|
|KRDMD
|8,30
|412.149.363
|% 0,73
|
|SISE
|8,73
|302.343.155
|% 1,04
|
|PETKM
|6,08
|540.812.024
|% 1,00
|
|GARAN
|9,32
|708.838.073
|% -0,85
|
|MRGYO
|1,10
|66.945.890
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,52
|131.929.551
|% -0,79
|
|KRDMD
|8,30
|412.149.363
|% 0,73
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3961
|8,3994
|% -0,64
|
|Euro
|9,8861
|9,8903
|% -0,79
|
|Sterlin
|11,5668
|11,6248
|% -0,87
|
|Frank
|9,1907
|9,2461
|% -0,41
|
|Riyal
|2,2347
|2,2459
|% -0,58
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|7,75
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-0,89
|
|Cumhuriyet
|3.219
|3.268
|-7,00
|
|Tam
|3.204
|3.285
|-3,28
|
|Yarım
|1.549
|1.589
|-1,59
|
|Çeyrek
|777
|794
|-0,93
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,92
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,02
|
|B. Petrol
|69,28
|69,28
|-0,23
|