***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
17.08.2021 18:30
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Alternatifbank A.Ş. Bono ihracına ilişkin bilgi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 16.12.2021
Vade (Gün Sayısı) 121
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFALNFA2119
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.08.2021
Vade Başlangıç Tarihi 17.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 120.000.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12 Kasim 2020 tarih ve 71/1375 sayılı izni ile onaylanmış olan Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi kapsamında halka arz edilmeksizin ihracı gerçekleştirilen 121 gün vadeli TRFALNFA2119 ISIN no'lu Finansman bonosunun dağıtılan nominal tutarı 120.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958751
BIST
18:051.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 6,44
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.462
En Düşük
1.450
18:058,4524
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4900
En Düşük
8,3749
18:059,9105
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0581
|Açılış
|: 9,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0025
En Düşük
9,8670
18:05483,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -2,18
|Açılış
|: 483,70
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
482,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SELGD
|6,50
|29.807.602
|% 9,98
|
|MANAS
|19,28
|8.157.503
|% 9,98
|
|VBTYZ
|26,48
|200.151.628
|% 9,97
|
|IZFAS
|7,50
|5.638.173
|% 9,97
|
|VANGD
|5,87
|24.690.033
|% 9,93
|
|IDEAS
|41,32
|2.317.184
|% -9,98
|
|VKING
|7,53
|68.200.797
|% -9,93
|
|DAGI
|3,45
|49.694.114
|% -9,92
|
|IDGYO
|2,80
|19.279.738
|% -8,20
|
|DARDL
|2,44
|90.258.122
|% -7,92
|
|GARAN
|9,46
|2.015.510.053
|% 0,64
|
|KRDMD
|8,19
|862.826.009
|% -0,61
|
|PETKM
|6,09
|833.708.865
|% 1,16
|
|GENIL
|16,60
|748.700.151
|% 4,60
|
|TUPRS
|102,70
|662.210.570
|% 2,09
|
|GARAN
|9,46
|2.015.510.053
|% 0,64
|
|YKBNK
|2,60
|445.626.577
|% 2,36
|
|PETKM
|6,09
|833.708.865
|% 1,16
|
|HALKB
|4,80
|503.072.349
|% 1,05
|
|KRDMD
|8,19
|862.826.009
|% -0,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4462
|8,4524
|% -0,02
|
|Euro
|9,9008
|9,9105
|% -0,58
|
|Sterlin
|11,5666
|11,6247
|% -0,87
|
|Frank
|9,1932
|9,2486
|% -0,38
|
|Riyal
|2,2446
|2,2558
|% -0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|-5,39
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-2,23
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|-3,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|-7,52
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-3,64
|
|Çeyrek
|776
|793
|-1,82
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,66
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,07
|
|B. Petrol
|69,72
|69,72
|0,21
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 41 artarak (% 0.09 ) 1, 572
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, KRDMD, PETKM
-
17:59XU100
Endeks 1, 457 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 12 üstünde . İşlem hacmi 13, 675.00 milyon TL de
-
17:59ADESE
Yüzde 9.45 oranında artışla 1.39 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 302, 771 adet işlem
-
17:57VANGD
Yüzde 9.93 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 323, 830 adet işlem