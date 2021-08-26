***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
26.08.2021 10:00
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Alternatifbank A.Ş. Bono itfasına ilişkin bilgi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.08.2021
Vade (Gün Sayısı) 118
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıy
11:431.461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 8,12
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.464
En Düşük
1.453
11:438,3653
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0058
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,3953
En Düşük
8,3461
11:439,8563
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0114
|Açılış
|: 9,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,9095
En Düşük
9,8354
11:43479,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,90
|Açılış
|: 479,87
|
|Önceki Kapanış
|: 481,77
|
483,13
En Düşük
478,95
BIST En Aktif Hisseler11:41
|ORMA
|29,70
|33.531
|% 10,00
|
|DESA
|9,20
|14.410.366
|% 9,92
|
|BALAT
|6,24
|410.486
|% 9,86
|
|AYES
|19,25
|73.554
|% 7,78
|
|FMIZP
|124,00
|27.685.148
|% 6,90
|
|AGYO
|3,69
|8.359.502
|% -10,00
|
|EDATA
|13,47
|20.017.754
|% -9,96
|
|GESAN
|24,62
|469.120.825
|% -9,95
|
|BRLSM
|11,17
|247.334.668
|% -7,84
|
|AYCES
|58,55
|787.723
|% -5,79
|
|THYAO
|12,81
|625.031.358
|% 2,48
|
|GESAN
|24,62
|469.120.825
|% -9,95
|
|GARAN
|9,52
|372.920.432
|% -0,10
|
|MRGYO
|1,17
|278.657.346
|% -4,10
|
|BRLSM
|11,17
|247.334.668
|% -7,84
|
|MRGYO
|1,17
|278.657.346
|% -4,10
|
|ODAS
|1,50
|84.445.919
|% 2,04
|
|THYAO
|12,81
|625.031.358
|% 2,48
|
|EKGYO
|1,85
|81.953.795
|% 0,54
|
|GARAN
|9,52
|372.920.432
|% -0,10
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3619
|8,3640
|% -0,08
|
|Euro
|9,8508
|9,8601
|% -0,08
|
|Sterlin
|11,4542
|11,5116
|% -0,24
|
|Frank
|9,0810
|9,1357
|% -0,44
|
|Riyal
|2,2225
|2,2337
|% -0,08
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|-6,38
|
|Altın Gr.
|480
|480
|-2,04
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.248
|-45,00
|
|Tam
|3.188
|3.268
|-42,12
|
|Yarım
|1.541
|1.581
|-20,38
|
|Çeyrek
|773
|790
|-10,19
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,68
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,05
|
|B. Petrol
|70,53
|70,53
|-0,75
|