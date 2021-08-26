***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Alternatifbank AŞ. bono itfasına ilişkin bilgi.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 26.08.2021Vade (Gün Sayısı) 118Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFALNF82128Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 30.04.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 120.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 26.08.2021Kayıt Tarihi 25.08.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 26.08.2021Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12 Kasım 2020 tarih ve 71/1375 sayılı ihraç belgesi kapsamında nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 118 gün vadeli TRFALNF82128 ISIN kodlu ve dağıtılan nominal tutarı 120.000.000- TL olan bononun (26/08/2021) itibarıyla itfa işlemi gerçekleştirilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960528BIST