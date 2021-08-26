***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
26.08.2021 16:28
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Alternatifbank A.Ş. bono ihracına ilişkin bilgi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.12.2021
Vade (Gün Sayısı) 119
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFALNFA2127
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 26.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 160.000.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12 Kasim 2020 tarih ve 71/1375 sayılı izni ile onaylanmış olan Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi kapsamında halka arz edilmeksizin ihracı gerçekleştirilen 119 gün vadeli TRFALNFA2127 ISIN no'lu Finansman bonosunun dağıtılan nominal tutarı 160.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960586
BIST
17:431.448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -5,68
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.464
En Düşük
1.447
17:438,4023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0312
|Açılış
|: 8,3980
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,4033
En Düşük
8,3461
17:439,9171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0494
|Açılış
|: 9,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,9171
En Düşük
9,8354
17:43483,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,81
|Açılış
|: 483,58
|
|Önceki Kapanış
|: 481,77
|
484,67
En Düşük
478,95
BIST En Aktif Hisseler17:43
|ORMA
|29,70
|294.476
|% 10,00
|
|YAPRK
|30,92
|61.735.513
|% 9,96
|
|DESA
|9,20
|14.788.228
|% 9,92
|
|KTSKR
|62,05
|54.426.665
|% 9,92
|
|SUMAS
|106,60
|1.146.457
|% 9,90
|
|AGYO
|3,69
|8.720.049
|% -10,00
|
|EDATA
|13,47
|23.218.913
|% -9,96
|
|GESAN
|24,62
|587.791.679
|% -9,95
|
|BRLSM
|10,95
|800.133.444
|% -9,65
|
|SRVGY
|70,20
|23.517.552
|% -9,65
|
|THYAO
|12,78
|1.515.694.294
|% 2,24
|
|GARAN
|9,47
|1.042.414.343
|% -0,63
|
|BRLSM
|10,95
|800.133.444
|% -9,65
|
|GESAN
|24,62
|587.791.679
|% -9,95
|
|PETKM
|6,12
|464.101.129
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,14
|424.473.313
|% -6,56
|
|ODAS
|1,46
|241.198.266
|% -0,68
|
|YKBNK
|2,55
|359.076.780
|% 0,00
|
|THYAO
|12,78
|1.515.694.294
|% 2,24
|
|GARAN
|9,47
|1.042.414.343
|% -0,63
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3990
|8,4023
|% 0,37
|
|Euro
|9,8665
|9,9171
|% 0,50
|
|Sterlin
|11,4899
|11,5475
|% 0,07
|
|Frank
|9,1086
|9,1635
|% -0,14
|
|Riyal
|2,2323
|2,2434
|% 0,35
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|0,22
|
|Altın Gr.
|483
|483
|1,32
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.249
|1,00
|
|Tam
|3.184
|3.265
|-3,40
|
|Yarım
|1.539
|1.579
|-1,64
|
|Çeyrek
|772
|790
|-0,82
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,64
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,04
|
|B. Petrol
|70,83
|70,83
|-0,45
|
Seans Raporu
17:43
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-
17:54TMSN
Yüzde -6.36 oranında düşüşle 17.37 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 811, 137 adet işlem
-
17:52KLNMA
Yüzde -3.33 oranında düşüşle 20.30 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 941 adet işlem
-
17:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 55 kaybederek (% -0.29 ) 1, 567
-
17:51XU100
Endeks 1, 449 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 27 altında . İşlem hacmi 11, 233.00 milyon TL de
-
17:51BASGZ
Yüzde -5.06 oranında düşüşle 24.02 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 246, 707 adet işlem