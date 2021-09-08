***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Alternatifbnak A.Ş. Bono itfasına ilişkin bilgi.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 08.09.2021Vade (Gün Sayısı) 121Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFALNF92119Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 07.05.2021Vade Başlangıç Tarihi 10.05.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 125.000.000İhraç Fiyatı 0,93987Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 08.09.2021Kayıt Tarihi 07.09.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.09.2021Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12 Kasım 2020 tarih ve 71/1375 sayılı ihraç belgesi kapsamında nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 121 gün vadeli TRFALNF92119 ISIN kodlu ve dağıtılan nominal tutarı 125.000.000- TL olan bononun (08/09/2021) itibarıyla itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962522BIST