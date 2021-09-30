***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
30.09.2021 12:00
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Alternatifbank Bono itfasına ilişkin bilgi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.12.2021
Vade (Gün Sayısı) 119
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFALNFA2127
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 26.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 160.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 30.09.2021
Kayıt Tarihi 29.09.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 30.09.2021
Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12 Kasım 2020 tarih ve 71/1375 sayılı ihraç belgesi kapsamında nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 119 gün vadeli TRFALNFA2127 ISIN kodlu ve dağıtılan nominal tutarı 160.000.000- TL olan bononun (30/09/2021) itibarıyla itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965852
BIST
12:191.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 5,66
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.399
En Düşük
1.390
12:198,9009
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0161
|Açılış
|: 8,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9431
En Düşük
8,8623
12:1910,3387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0170
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3985
En Düşük
10,2949
12:19495,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,20
|Açılış
|: 495,02
|
|Önceki Kapanış
|: 494,81
|
497,93
En Düşük
492,81
BIST En Aktif Hisseler12:19
|VBTYZ
|20,74
|53.110.628
|% 9,97
|
|LINK
|29,52
|10.379.493
|% 7,89
|
|ISBIR
|60,85
|398.446
|% 7,89
|
|ATAGY
|4,20
|14.229.698
|% 6,87
|
|TGSAS
|15,89
|4.780.012
|% 6,07
|
|RALYH
|5,87
|268.793
|% -9,97
|
|BIOEN
|33,12
|141.247.160
|% -9,95
|
|OYLUM
|9,34
|748.283
|% -9,93
|
|KTSKR
|37,06
|80.838.994
|% -9,70
|
|FRIGO
|21,70
|12.526.302
|% -7,89
|
|GARAN
|9,11
|688.556.619
|% 0,55
|
|THYAO
|14,01
|478.317.009
|% 1,67
|
|SISE
|8,21
|417.547.214
|% 0,49
|
|TUPRS
|114,40
|387.945.037
|% 1,51
|
|KRDMD
|6,39
|315.795.845
|% 1,27
|
|YKBNK
|2,37
|305.681.795
|% 0,00
|
|GARAN
|9,11
|688.556.619
|% 0,55
|
|EKGYO
|1,78
|106.498.620
|% 0,00
|
|SISE
|8,21
|417.547.214
|% 0,49
|
|KRDMD
|6,39
|315.795.845
|% 1,27
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8966
|8,9009
|% -0,18
|
|Euro
|10,3335
|10,3387
|% -0,16
|
|Sterlin
|11,9279
|11,9877
|% -0,02
|
|Frank
|9,4848
|9,5420
|% -0,13
|
|Riyal
|2,3661
|2,3780
|% -0,12
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|4,37
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,30
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.327
|3,00
|
|Tam
|3.262
|3.344
|6,71
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|3,25
|
|Çeyrek
|791
|809
|1,62
|
|Gümüş.Ons
|21,65
|21,68
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,21
|0,03
|
|B. Petrol
|78,36
|78,36
|0,27
|