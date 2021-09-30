***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
30.09.2021 12:52
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Alternatifbank bono ihracıma ilişkin bilgi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni itfa vadesi gelmeden yanlışlıkla itfa yayınlanmıştır bu nednele düzeltme ihtiyacı doğmuştur.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.12.2021
Vade (Gün Sayısı) 119
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFALNFA2127
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 26.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 160.000.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12 Kasim 2020 tarih ve 71/1375 sayılı izni ile onaylanmış olan Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi kapsamında halka arz edilmeksizin ihracı gerçekleştirilen 119 gün vadeli TRFALNFA2127 ISIN no'lu Finansman bonosunun dağıtılan nominal tutarı 160.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965857
BIST
12:501.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,18
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.399
En Düşük
1.390
12:508,9059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0111
|Açılış
|: 8,8780
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9431
En Düşük
8,8623
12:5010,3420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0137
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3985
En Düşük
10,2949
12:50495,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,29
|Açılış
|: 495,11
|
|Önceki Kapanış
|: 494,81
|
497,93
En Düşük
492,81
BIST En Aktif Hisseler12:49
|VBTYZ
|20,74
|53.245.977
|% 9,97
|
|EDATA
|11,09
|68.986.126
|% 9,91
|
|ISBIR
|60,85
|398.446
|% 7,89
|
|LINK
|29,22
|11.110.199
|% 6,80
|
|DGATE
|13,10
|7.423.949
|% 6,42
|
|RALYH
|5,87
|332.588
|% -9,97
|
|BIOEN
|33,12
|182.571.458
|% -9,95
|
|OYLUM
|9,34
|798.645
|% -9,93
|
|AKFGY
|4,53
|3.526.610
|% -7,36
|
|KTSKR
|38,18
|96.266.161
|% -6,97
|
|GARAN
|9,09
|745.745.737
|% 0,33
|
|THYAO
|13,97
|523.032.466
|% 1,38
|
|SISE
|8,21
|431.025.509
|% 0,49
|
|TUPRS
|114,40
|404.369.308
|% 1,51
|
|YKBNK
|2,36
|363.587.403
|% -0,42
|
|YKBNK
|2,36
|363.587.403
|% -0,42
|
|GARAN
|9,09
|745.745.737
|% 0,33
|
|ODAS
|1,37
|87.527.782
|% 0,74
|
|EKGYO
|1,78
|107.037.165
|% 0,00
|
|SISE
|8,21
|431.025.509
|% 0,49
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8998
|8,9034
|% -0,15
|
|Euro
|10,3325
|10,3412
|% -0,14
|
|Sterlin
|11,9454
|12,0053
|% 0,13
|
|Frank
|9,4815
|9,5386
|% -0,17
|
|Riyal
|2,3655
|2,3774
|% -0,15
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|3,23
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,29
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.327
|3,00
|
|Tam
|3.264
|3.346
|8,06
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|3,90
|
|Çeyrek
|791
|809
|1,95
|
|Gümüş.Ons
|21,62
|21,66
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,02
|
|B. Petrol
|78,25
|78,25
|0,16
|