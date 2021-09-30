***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
30.09.2021 17:44
***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Alternatifbank AŞ. Bono ihracına ilişkin bilgi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 118
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFALNF12224
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 30.09.2021
Vade Başlangıç Tarihi 30.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 170.000.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12 Kasim 2020 tarih ve 71/1375 sayılı izni ile onaylanmış olan Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi kapsamında halka arz edilmeksizin ihracı gerçekleştirilen 118 gün vadeli TRFALNF12224 ISIN no'lu Finansman bonosunun dağıtılan nominal tutarı 170.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965930
BIST
17:381.407
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 14,64
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.409
En Düşük
1.386
17:388,8669
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0501
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9431
En Düşük
8,8530
17:3810,2969
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0588
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3985
En Düşük
10,2740
17:38499,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 4,65
|Açılış
|: 499,47
|
|Önceki Kapanış
|: 494,81
|
500,76
En Düşük
492,35
BIST En Aktif Hisseler17:38
|VBTYZ
|20,74
|53.644.372
|% 9,97
|
|KARYE
|15,91
|98.916.789
|% 9,95
|
|ATAGY
|4,32
|28.087.776
|% 9,92
|
|EDATA
|11,09
|72.232.524
|% 9,91
|
|ISBIR
|61,70
|3.032.172
|% 9,40
|
|RALYH
|5,87
|492.012
|% -9,97
|
|BIOEN
|33,12
|213.831.538
|% -9,95
|
|OYLUM
|9,34
|1.320.517
|% -9,93
|
|GARFA
|11,85
|4.780.407
|% -8,64
|
|YEOTK
|77,95
|64.245.456
|% -8,35
|
|GARAN
|9,22
|1.983.924.325
|% 1,77
|
|THYAO
|13,96
|947.319.593
|% 1,31
|
|TUPRS
|115,10
|836.653.810
|% 2,13
|
|SISE
|8,24
|824.871.458
|% 0,86
|
|AKBNK
|5,34
|698.957.492
|% 1,91
|
|YKBNK
|2,42
|590.012.065
|% 2,11
|
|GARAN
|9,22
|1.983.924.325
|% 1,77
|
|AKBNK
|5,34
|698.957.492
|% 1,91
|
|KRDMD
|6,46
|643.593.037
|% 2,38
|
|SISE
|8,24
|824.871.458
|% 0,86
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8635
|8,8669
|% -0,56
|
|Euro
|10,2897
|10,2969
|% -0,57
|
|Sterlin
|11,9200
|11,9797
|% -0,09
|
|Frank
|9,4547
|9,5116
|% -0,45
|
|Riyal
|2,3564
|2,3682
|% -0,53
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|30,46
|
|Altın Gr.
|499
|499
|4,65
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|27,00
|
|Tam
|3.285
|3.368
|30,18
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|14,60
|
|Çeyrek
|796
|815
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,10
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,28
|0,11
|
|B. Petrol
|77,39
|77,39
|-0,70
|