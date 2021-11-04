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***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

04.11.2021 11:56



***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Alternatifbank AŞ. bono itfasına ilişkin bilgi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 120
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFALNFK2117
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 07.07.2021
Vade Başlangıç Tarihi 07.07.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 104.450.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 04.11.2021
Kayıt Tarihi 03.11.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.11.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Bankamız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12 Kasım 2020 tarih ve 71/1375 sayılı ihraç belgesi kapsamında nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 120 gün vadeli TRFALNFK2117 ISIN kodlu ve dağıtılan nominal tutarı 104.450.000.-TL olan bononun (04/11/2021) itibarıyla itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974666


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