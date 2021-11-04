***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Alternatifbank AŞ. bono itfasına ilişkin bilgi.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 04.11.2021Vade (Gün Sayısı) 120Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFALNFK2117Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 07.07.2021Vade Başlangıç Tarihi 07.07.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 104.450.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 04.11.2021Kayıt Tarihi 03.11.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.11.2021Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evetİhraca İlişkin Diğer GelişmelerBankamız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12 Kasım 2020 tarih ve 71/1375 sayılı ihraç belgesi kapsamında nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 120 gün vadeli TRFALNFK2117 ISIN kodlu ve dağıtılan nominal tutarı 104.450.000.-TL olan bononun (04/11/2021) itibarıyla itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974666BIST