***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









ilgili 2.000.000 TL'lik kısmı erken itfa olarak geri alınmıştır.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.10.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 4.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 23.02.2022Vade (Gün Sayısı) 69Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFALNF22223Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 16.12.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 54.000.000Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 25 Kasım 2021 tarih ve 61/1702 sayılı izni ile onaylanmış olan Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi kapsamında halka arz edilmeksizin ihracı gerçekleştirilen 69 gün vadeli TRFALNF22223 ISIN no'lu Finansman Bonosunun dağıtılan nominal tutarı 56.000.000 TL olarak gerçekleşen bono ile ilgili 2.000.000 TL'lik kısmı erken itfa olarak geri alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989393BIST