***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
06.01.2022 16:36
ilgili 2.000.000 TL'lik kısmı erken itfa olarak geri alınmıştır.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.10.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.02.2022
Vade (Gün Sayısı) 69
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFALNF22223
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 16.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 54.000.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25 Kasım 2021 tarih ve 61/1702 sayılı izni ile onaylanmış olan Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi kapsamında halka arz edilmeksizin ihracı gerçekleştirilen 69 gün vadeli TRFALNF22223 ISIN no'lu Finansman Bonosunun dağıtılan nominal tutarı 56.000.000 TL olarak gerçekleşen bono ile ilgili 2.000.000 TL'lik kısmı erken itfa olarak geri alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989393
BIST
17:442.013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 7,72
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.022
En Düşük
1.978
17:4413,8102
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1421
|Açılış
|: 13,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,8789
En Düşük
13,4921
17:4415,6672
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,2023
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7054
En Düşük
15,2554
17:44795,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,19
|Açılış
|: 795,05
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
779,51
BIST En Aktif Hisseler17:44
|UZERB
|46,56
|1.558.363
|% 9,97
|
|ORCAY
|29,14
|13.296.962
|% 9,96
|
|NIBAS
|13,81
|34.865.896
|% 9,95
|
|HUBVC
|10,07
|20.539.531
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|7.414.746
|% 9,91
|
|KRGYO
|7,04
|69.617.631
|% -9,97
|
|ELITE
|22,04
|47.479.013
|% -9,97
|
|AGYO
|2,97
|134.017.207
|% -7,19
|
|EKIZ
|6,90
|159.308
|% -5,99
|
|MARKA
|4,00
|4.155.448
|% -5,88
|
|THYAO
|24,92
|3.423.020.889
|% 4,27
|
|EREGL
|30,52
|2.488.190.844
|% -1,10
|
|GARAN
|11,49
|2.411.705.301
|% 0,35
|
|SISE
|14,83
|1.972.166.301
|% 2,91
|
|KRDMD
|10,52
|1.696.263.392
|% 2,14
|
|YKBNK
|3,49
|1.138.692.066
|% -0,57
|
|GARAN
|11,49
|2.411.705.301
|% 0,35
|
|PETKM
|9,41
|1.681.973.460
|% 6,45
|
|EKGYO
|2,27
|405.129.532
|% -0,87
|
|KRDMD
|10,52
|1.696.263.392
|% 2,14
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7815
|13,8102
|% 1,04
|
|Euro
|15,6120
|15,6672
|% 1,31
|
|Sterlin
|18,6165
|18,7098
|% 0,91
|
|Frank
|14,9620
|15,0521
|% 0,96
|
|Riyal
|3,6608
|3,6791
|% 0,99
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|-16,56
|
|Altın Gr.
|794
|794
|-1,13
|
|Cumhuriyet
|5.257
|5.336
|-4,00
|
|Tam
|5.230
|5.367
|-4,40
|
|Yarım
|2.528
|2.596
|-2,13
|
|Çeyrek
|1.268
|1.298
|-1,06
|
|Gümüş.Ons
|22,23
|22,28
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|9,83
|9,84
|-0,16
|
|B. Petrol
|82,67
|82,67
|1,87
|
Seans Raporu
17:44
daha fazla
-
17:59NIBAS
Yüzde 9.95 oranında artışla 13.81 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 737, 106 adet işlem
-
17:58INDES
Yüzde 8.45 oranında artışla 7.57 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 755, 881 adet işlem
-
17:57MTRYO
Yüzde 7.59 oranında artışla 1.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 291, 820 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 31 artarak (% 0.38 ) 2, 221
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, PETKM