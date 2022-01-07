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***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

07.01.2022 14:55
***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ


***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Alternatifbank A.Ş Bono İle İlgili Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Kısmı erken itfa nedeniyle düzeltme

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.02.2022
Vade (Gün Sayısı) 118
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFALNF22215
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 08.10.2021
Vade Başlangıç Tarihi 08.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 175.000.000
Kupon Sayısı 0
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 172.820.000

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12 Kasim 2020 tarih ve 71/1375 sayılı izni ile onaylanmış olan Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi kapsamında halka arz edilmeksizin ihracı gerçekleştirilen 118 gün vadeli TRFALNF22215 ISIN no'lu Finansman bonosunun dağıtılan nominal tutarı 175.000.000 TL olarak gerçekleşen bononun 2.180.000 TL'lik kısmı erken itfa olarak geri alınmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989889


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LIDFA 4,76 30.629.399 % 9,93  
BRMEN 2,12 670.749 % 9,84  
SODSN 33,46 525.889 % 9,49  
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Riyal 3,6952 3,7138 % 0,83  
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Altın Ons 1.788 1.789 0,41  
Altın Gr. 801 801 7,58  
Cumhuriyet 5.319 5.399 63,00  
Tam 5.291 5.429 62,62  
Yarım 2.557 2.626 30,29  
Çeyrek 1.283 1.313 15,14  
Gümüş.Ons 22,14 22,17 -0,03  
Gümüş Gr. 9,91 9,92 0,07  
B. Petrol 82,66 82,66 0,67  
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